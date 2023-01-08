好心痛︱鄭嘉穎爆陳凱琳佗B雙腿腫到唔見腳眼

藝人鄭嘉穎今日（8日）出席品牌新店宣傳活動，談到太太陳凱琳（Grace）懷第3胎的情況，他大表心痛謂：「每胎反應都唔同，可以話呢胎係最辛苦嘅，有水腫同抽筋嘅情況出現。佢雙腿幾幼大家都知，竟然可以腫到見唔到腳眼，佢梗係唔開心，我惟有安慰佢，呢啲日子好快過！」

嘉穎透露有出手為Grace按摩。當問到打算怎樣獎勵對方，他笑答：「生咗出嚟先啦。（講得仔定女未？預產期幾時？）留番我太太公布，但我可以講會好快喇。（生埋呢胎收工？）我哋順其自然嘅。」

由於家有新成員，嘉穎坦言即使通關，短期內亦不打算北上工作：「除非個角色好吸引，如果我唔接會後悔嘅。（無綫冇搵你？可以留港開工？）之前我拍《星空下的仁醫》，返去只見到2個仔瞓緊覺，冇時間同佢哋玩，真係望都唔望你！」他坦言現階段一切以家庭為主，不想錯過小朋友成長每刻。

談到好兄弟馬國明終宣布婚訊，嘉穎表示：「恭喜咗佢喇，都就嚟『入五』，應該要結婚，有仔趁嫩生。（好有感受？）梗係啦，佢哋戰鬥力每日升，我嘅體力每日降。（《鐵馬尋橋》得番同詩詠單身喎。）佢自有打算，遇啱先啦，千祈唔好為咗結婚而結婚。（介紹好嘢畀佢？）去到我啲年紀好嘅都結晒婚，未結嘅就真係唔想結，冇貨。」