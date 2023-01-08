鄭爽父親怒斥張恒滿口謊言　發聲明力證女兒與孩子生活愉快

內地女星鄭爽近日被舊愛張恒爆虐兒，她昨晚隨即發律師聲明否認指控，其父亦上載鄭爽與孩子玩耍的聲帶，力證關係甚好，更留言直斥有人滿口謊言：「看到今天某人的所謂直播了，全程謊話連篇、顛倒黑白，開庭之前又搞之前一貫的騷操作，通過法律解決問題、用時間證明一切！想要甚麽就教孩子說甚麽，從孩子出生就培養孩子對媽媽的仇恨，這是人做的事麽？孩子出生來就被當工具，沒錯這就是我們家害怕的，沒有人願意看到自己的親骨肉被當成仇恨的工具。孩子們在我們家裏很幸福，很溫馨！這次事發過程中孩子們一直和我們在一起，我們會保護好孩子！」

鄭父又表明聲明，指目前 科州警方及政府機構並未對鄭女士發起任何形式上的指控，監護疏忽案或兒童保護案等，又指警方日前（4日）曾到訪鄭爽居所，當時一致判定孩子們在母親家裏十分快樂並非常健康。他又指張恒曾想在不通過鄭女士同意的情況下將孩子們擅自帶回中國，而被法院裁定不得私自將孩子移居過境，自此張恒不斷造謠，甚至開辦了記者發布會，對鄭爽全面發起了不當指控以及謠傳詆毀，其企圖莫過於利用輿論鉗制傷害鄭爽及其家人，而目前鄭爽正與孩子快樂地在科州生活。