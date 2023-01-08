何泳芍陳欣茵做美女助廚　神還原《美味天王》經典菜

J2全新飲食節目《還原神之食》，由名廚祈積奇配搭三位美女助廚包括何泳芍（Honey）、胡敏芝（Karen）及陳欣茵以最簡單快捷但又專業的方法，神還原影視中出現過的「神級美食」。頭兩集「神還原」的經典劇集名菜「千層酥皮烤魚」及「極品鵝肝醬烤鴨」，來自1997年的無綫劇《美味天王》。

陳欣茵遭Honey踢爆拍畢節目後增磅不少，欣茵透露為了拍攝飲食節目足足肥了3公斤：「因為咁啱我上一個都係飲食節目，主要係每日拍攝我都食足六、七餐，仲要食埋Crew Meal，唔食好似唔夠飽咁，個個工作人員都笑我係黑洞。」Honey亦指自己要十分忍口才能逃過增磅命運：「我直頭克制到淨係食佢煮嘅嘢食，平時工作人員放飯我就完全唔食。」

另外，美女助廚除了幫手食，又要接受不同挑戰，其中一集她們要到街市拜師學揀魚及劏魚，平時看似「零弱點」的Honey來到劏魚台前即變回「弱質女子」，無論是看着欣茵劏魚或是自己落手均是嚇至花容失色，Honey坦言對劏魚有陰影，之前拍攝《港女野人》及《神之食》，已兩度頂硬上劏魚，並謂兩次均發生離奇事件：「之前《港女野人》劏完魚，我發燒發咗成晚，今次喺街市劏完魚，我就覺得暈暈哋，可能驚嚇過度。」