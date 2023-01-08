尖沙咀街頭「槍戰」！陳家樂安志杰拳拳到肉

英皇電影《衝鋒》今日（8日）於尖沙咀封街進行拍攝槍戰場面及舉行開鏡拜神儀式，吸引大批市民圍觀。英皇集團主席楊受成、導演吳家偉及一眾演員包括：方中信、安志杰、錢嘉樂、張繼聰、陳家樂及馬思惠等齊齊出席拜神儀式，祈求拍攝順利。

戲中飾演警察的方中信對能留港拍戲感高興，因適逢聖誕新年及即將的農曆新年都可陪家人歡度：「係一套警匪片，已經拍咗十幾組，今日街頭拍槍戰，實景拍攝逼真好多，但有好有唔好，始終喺街有途人有車經過會影響到進度。（有冇難忘場口？）試過連續3日喺個商場入邊拍，因為要就收音所以熄晒啲通風系統，都有啲擔心，好在最後都冇事。」他表示農曆新年有4天假期休息，雖然已通關，但假期不多亦想專心完成電影後才到上海探朋友。

戲中飾演警察的陳家樂與飾演反派的安志杰（Andy）於戲中有不少對手戲，問到是否要經常駁火？家樂笑言估不到二人對打場口比開槍更多：「我哋武術指導想多啲拳拳到肉，但好尷尬搵咗Andy嚟，我心諗邊度夠佢打，好在我哋武指排得好好，同拍之前安排咗我哋上堂。」問到早前與連詩雅宣布訂婚的他何時辦喜事？他表示未婚妻儀式感重，已找玄學家擇日：「會係上半年啦，過埋年後，遲啲先正式公布，我都估唔到原來結婚有咁多嘢搞，自己又忙開工，好在有未婚妻幫手。」他指自己在籌辦婚事上沒給甚麼意見，向人夫好友張繼聰及岑珈其取經後，才知太太會覺得你沒主見而不滿：「佢哋教話女人問你3條問題，你兩條冇意見一條要有意見，佢哋嘅比例都係3比1，依家學到嘢好咗好多啦，哈哈。」問到會否向已育有2位小朋友的安志杰取經學生B？他即表示有興趣，笑言想趁後生生很多小朋友：「10個8個都冇所謂，不過當然要睇能力。」

至於Andy則表示有小朋友的家庭很開心，亦希望能再增添成員。超過3年未有在港拍戲的他，笑言很喜歡飾演賊人：「可以做好多平時唔會做嘅嘢。」他指近年因疫情影響多了空閒時間，所以於3年前於美國開始學習使用槍械，因此拍槍戰時效果十分逼真，拍檔家樂亦大讚他有姿勢有實際。