台慶頒獎禮︱陳煒鑽袍加身　胸猛出擊爭視后

《萬千星輝賀台慶頒獎典禮2022》今晚（8日）假將軍澳電視城舉行，一眾女星在紅地氈爭妍鬥麗一番。視后呼聲高的花旦陳煒以一襲銀色閃片晚裝裙上陣，前面低胸剪綵加上腰間Cut Out設計，性感養眼，如鑽袍加身。她稱今晚為隆重其事，故穿得搶眼一點：「希望可以先攞最佳衣着獎，我同設計師何國鉦合作咗20幾年，希望努力演繹到佢嘅靚衫，幫佢攞番個獎。」她表示服裝很安全，不會走光，但天氣太凍，故在背後貼上暖包保暖，並指已給老公過目，對方也讚她着得靚。

憑劇集《痞子殿下》角逐視后的陳瀅，一洗以往「時裝車禍」之名，以一襲白色Deep V公主裙現身，簡約得來亦不失美感，身為上屆「最佳衣着獎」得主的她，坦承想冧莊，自爆已率先於化妝間向同行拉票，更說：「我對呢個獎最有信心！記得舊年着黑色，所以今年就商量想着吓淺色，呢條裙唔太公主得嚟，又有少少設計，我幾鍾意。」

談到好姊妹JW性感登場，陳瀅表示有透過手機睇直播，還喪讚對方好靚：「我高過佢，覺得佢條裙要真胸着，唔可做任何保護措施，一個女仔要胸形靚先可以着到咁。」

而有份角逐最佳女主持的陳庭欣非常搏命，以大露背兼高衩上陣，Deep V開到落肚臍，雖然前面有加薄紗，但一樣有睇頭，對於打扮性感，陳庭欣坦承：「係，我好鍾意呢條裙，半年前擔任港姐選舉嘉賓時試過呢條裙，但當時要戴后冠唔係好襯，所以留低條裙等有重要場合着。」她又表示做足安全措施，不擔心走光：「我黐咗好多膠紙，今晚係膠紙人，但唔知點去廁所，所以唔敢飲水，只係用水濕吓個口。（有冇為着呢條裙Keep Fit？）好在都Keep到。（有好多師妹都着得好性感？）我唔係特登去鬥，因為條裙一早揀咗。」她指事前未有樣男友過目，笑言叫對方看直播，不需要事事跟男友講。