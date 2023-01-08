五月天冠佑「孖生哥哥」現身　獻唱《乾杯》全場High爆

台灣天團五月天昨晚（7日）在台灣桃園舉行第7場《諾亞方舟10週年進化復刻限定版演唱會》，昨天雖然是台灣的「補班日」，但依然有逾2.5萬樂迷到場熱情支持。阿信笑稱這天有特別準備：「雖然補班補課，還是讓大家覺得是特別的一天，歌多、話多，垃圾話滿滿，以及嘉賓多，有點普通又不會太普通的嘉賓，今日請到自己團員就是經濟型嘉賓。」原來就是常被指跟冠佑撞樣的品冠，並和五月天合唱《乾杯》，全場驚喜不已，品冠說今次合唱，他緊張得邊跑步邊練唱。

對於被指和冠佑有兄弟臉，品冠笑說：「很多年沒站在五月天舞台上，再次見識五月天老少通吃的魅力，今天我小孩也有來，但他不是來看我，來看他第二個爸爸，之前我帶小孩去大雞腿錄音，小孩看到海報還問我：『爸爸你加入五月天嗎？』我兒子女兒在現場，有看到有差別吧！」

五月天和品冠常在音樂上交流合作，阿信曾擔任品冠的個唱嘉賓外，更透露在五月天還沒出道，在馬來西亞錄音時，品冠很照顧他們，包括招待吃晚餐、到Pub聽歌：「人們說改天見，一見面就是五年、十年，甚至一輩子都見不到了，感覺到有時候與其說改天見不如就今天見。」並獻唱由他填詞、品冠作曲的《不如我們今天見》。