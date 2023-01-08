台慶頒獎禮︱《下流》鄧智堅爆冷奪最佳男配角

今晚（8日）舉行的《萬千星輝頒獎典禮2022》中，藝人鄧智堅憑《下流上車族》爆冷奪得「最佳男配角」，就連周秀娜都是他門生，跟他學戲！當他得知獲獎時，表現非常驚訝，心情激動，致詞時多次哽咽，全方位感謝《下》劇的台前幕後及所有投他一票的觀眾，當感謝家人時更一度語塞：「我都多謝入圍呢個獎嘅人，個個都係高手！希望有部劇可以搵晒我哋一齊拍！」

身為頒獎嘉賓的陶大宇及梁榮忠，一出場即成焦點，掀起集體回憶，因他們是經典劇集《刑事偵緝檔案》系列中的好拍檔「張大勇」及「義仔」。這對好拍檔久未合體現身，大談男配角的條件，包括不能比男角靚仔、又要眼白白看着男角拍親熱戲等。少在幕前露面的梁榮忠，明顯比前發福，加上一頭灰白長髮，網民笑指是肥版怪醫秦博士！

鄧智堅於台後受訪，直言情緒激動，全因完沒有想過自己會攞獎：「能夠入到五強已經好激動，（網民話賽果爆冷？）係呀，對住昌哥（李成昌）佢哋，我只係新仔。（終於捱出頭？）我不嬲都係長跑型演員。」

頒發最佳男配角的陶大宇與梁榮忠，乃《刑事偵緝檔案》的好拍檔，兩人指十幾年沒有見，但平時過時過節都會互相問候，兩人都想再合作，大宇還笑言今次男配角如此早頒，全因要就梁榮忠早瞓。