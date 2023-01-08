台慶頒獎禮︱「A0」郭柏妍零的突破奪飛躍進步女藝員

今晚（8日）舉行的《萬千星輝頒獎典禮2022》中，身為金像獎男女配角得主的馮皓揚及陳靜，擔任「飛躍進步男、女藝員」頒獎嘉賓，吳偉豪和「A0女神」郭柏妍成為得主！去年憑《愛‧回家之開心速遞》及《回歸》更受關注的吳偉豪，致詞時說入行七年，現在有資格獲此獎，因遇到不少支持他的台前幕後，以及高層曾勵珍等，更感謝親臨現場見證他獲獎、參加《中年好聲音》的父親吳大強。

首次入圍即打造零的突破、成為得主之一的郭柏妍，得知獲獎時，激動得眼濕濕，致詞時十分混亂，她說感謝公司給她追夢的機會，以及所有曾起用她這張白紙的監製。見證兒子得獎的吳大強十分興奮，他說：「等咗好耐，終於有今日，對手個個都好好。（眼濕濕？）有啦。」他續說也想自己在《中》獲獎，可以雙喜臨門。

以低胸裝上陣的郭柏妍接受訪問時，見其衫身較鬆並見到nude bra，問到剛才致詞時表達混亂，她說：「我喺台上到而依家，個腦都係一片空白，多謝咗好多人畀機會我，我要補番多謝林敏驄同江美儀。」向來她被指有「魔音」，問到她會否唱歌贈慶，她笑說：「我驚所有人走晒！」

至於吳偉豪接受訪問時，則稱從來冇諗過會得獎：「今日都開心，父母同細佬都喺現場，令我攞呢個獎更有意義！」