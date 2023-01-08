山岡雅彌 挺着G奶玩摔跤

做男人要有啲風度，千祈咪對女仔郁手郁腳，畀人睇唔起之餘，一旦遇着武林高手，分分鐘被對方嚟一下過肩摔撻落地！就好似日本寫真界新貴山岡雅彌，個樣睇落斯文又可愛，但一身戰鬥格，仲好叻玩撻生魚添！

結實脹卜卜

係人都知做運動有益身心，男人可以靠恒常鍛煉嚟保持雄風，女人亦可以藉此操弗身材，兼令氣血運行良好，從而達到容光煥發嘅效果，今日為大家介紹嘅山岡雅彌，就有辦你睇！出生於日本福岡嘅短髮妹妹仔雅彌，今年18歲，青春逼人，雙眼精靈明亮，有少少兔仔牙，望落好可愛，笑起上嚟勁Sweet！講到身材，阿妹唔屬於纖巧型，因為有做開運動，膊頭係就係橫咗啲，但畀到人一種健美嘅感覺，最緊要係心口有對分量十足嘅G奶，脹卜卜得嚟又夠挺，表面仲隱若透現青筋，唔使摸都知道手感一流。

精力用唔完

山岡雅彌喺16歲嗰陣已經開始拍寫真，仲喺選美活動「2021 Miss Magazine」獲得Miss Young雜誌獎，當時佢成日好搞笑咁做出一個備戰姿勢，令唔少人留下深刻印象。原來雅彌自細係一個野孩子，有用唔完嘅精力，最鍾意通山跑，後來同細路妹一齊玩摔跤，漸漸愛上呢項運動，更曾經喺全國初中選拔賽中打入前八名添！話時話，雅彌之所以有機會投身寫真界都同摔跤有關，話說佢有次去東京參加練習，順道去原宿行街，結果被星探發掘。家陣，雅彌主力喺寫真界發展，未來就想試吓拍真人騷，佢話最好送佢去無人島嚟個生存大考驗喎！