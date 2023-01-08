黃宗澤新劇內地播人氣急升　劇接劇難得休息要安靜過節

藝人黃宗澤(Bosco)主演的內地劇集《妙手》剛於內地播出，此劇根據網絡小說《妙手小村醫》改編，以30年代龍蛇混雜的粵港澳為背景，講述黃宗澤為了尋找父母的死亡真相，隱身到負債纍纍的診所當一名小村醫，之後更邂逅由內地演員張藝上飾演的千金女警何心欣，二人譜出浪漫愛情故事。

原來此片早於2年前已拍畢，近期Bosco劇接劇，繼《法證先鋒V》及《廉政狙擊》後，《妙》劇亦同樣率先於內地首播，令他於內地人氣急升不少，內地網民更頒了一個「天選勞模獎」給他，而他亦有於社交網留言:「真是個天選打工人！」而Bosco於內地社交平台的粉絲人數已高達近1,400萬。雖然《妙》劇中的女主角張藝上主演過不少電視劇，但依然未有代表作，未知此劇能否讓觀眾留下深刻印象。

Bocso之前擔演的電影《驅魔龍族馬小靈》因為導演陳十三相當嚴謹、執着，拍攝工序嚴重超時，故劇組需要暫時停工，撲水埋尾，Bosco接受東網訪問時坦言:「我依家抖抖先，一來停嗰邊消息睇吓幾時再開工，二來我已經有2、3年嘅聖誕、新年都未休息過，全部都要開工，今年終於可以安安靜靜過吓節！」向來孝順的他被問到會否跟黃媽媽去旅行時，他笑謂:「同佢去旅行?佢仲忙過我，之前我生日約佢同我食生日飯，反而係要佢畀期我呀！佢話剩係得邊日同邊日2日畀我揀，仲招積過我呀！」