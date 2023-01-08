台慶頒獎禮︱陳貝兒方東昇奪最佳主持獎

台慶頒獎禮今晚（8日）舉行，元祖級兒童節目《430穿梭機》主持張國強及譚玉瑛負責頒發最佳男、女主持獎，分別由《尋人記II》的方東昇及《無窮之路II–無價之寶》的陳貝兒奪得，不過方東昇未有到場，而冧莊獲主持獎的陳貝兒笑言細細個就看張國強及譚玉瑛長大，她表示：「去年好難忘，全年東奔西跑去咗唔同地方，同好多好叻嘅人合作，我要遇強愈強，我要用我表現說故事，我係來自香港，我係港女，話畀大家聽我哋去到邊度都可以發光發亮，用我哋係物超所值。」陳貝兒事後受訪時表示去年沒有機會親身領獎，今年終於可以：「感覺好實在，冇諗過再得獎，今年我哋會繼續籌備新節目。」

至於男主持五強的林盛斌與黎諾懿對於失落獎項，問到林盛斌會否失望？他說：「冇，入到五強已經當贏咗，係黎諾懿喊得好犀利。」黎諾懿笑言：「我戥你唔抵咋！」

JW主演《白色強人II》的《Wish》奪得「最受歡迎電視歌曲獎」，她上台多謝多位無綫高層及監製，並且亦很感謝《白》劇演員，因他們的精彩演出，令大家聽歌更投入，歌手出身的JW，近期亦有拍劇，她指有不少人以為她只是「玩玩吓」，她說：「佢哋會覺得我拍劇係玩吓啫，之後都會返去唱歌，但我唔係玩，真係好鐘意唱歌同演戲，我係一個歌手及演員JW王灝兒。」之後在台後受訪亦即時「𢱑撈」，希望監製多用她。