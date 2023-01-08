台慶頒獎禮︱曾勵珍獲萬千光輝演藝大獎　全場藝人起立

「萬千光輝演藝大獎」由曾志偉負責頒發，他說：「今日有啲緊張，呢個唔係普通獎，呢個人德高望重地位超然，甚至有啲霸氣，聽到佢個名肅然起敬，佢入行超過50年，佢第一份工作電台DJ，後來又做過演員，之後再做導演同監製，監製超過一萬部劇集，佢對幕後工作人員好嚴謹。」他指每個得獎藝人在頒獎台上都會講這四個字「多謝珍姐」，宣布由助理總經理曾勵珍獲獎，全部藝人起立，並由《愛．回家之開心速遞》的藝人部同上台，期間劉丹忍不住喊，並對珍姐說：「你唔好咁激動，我仲激動過你。」

曾勵珍發表感言時忍不住用紙巾拭淚：「曾志偉，你點解要呃我，明明嗰日開會唔係咁講。」她稱十分開心，過去四十多年，無綫給予他一個好好平台：「畀我做一啲我鍾意及享受嘅工作，每日見到同事好開心，多謝我哋團隊，我成日都講只要齊心無綫係無打不贏嘅仗，多謝幕前優秀演員。」她續指最想多謝其父母，他們自少教她做人最重要心正：「一路行感受到心正則路寛，好正常好正確去做，自然會有好多人幫，公司由兩個台變五個台同好多其他發展，希望上下台前幕後都可以攜手齊心同手去做好每個節目，令公司發展更強大優秀，更有影響力。」由於珍姐的感謝詞說得太長，曾志偉都做打圈手勢示意要快，Cut機後劉丹想再發言，志偉無奈對他說：「Cut咗喇！」