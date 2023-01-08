索女出Ace 誘惑大晒冷

唔計鋤大D，「Ace」向來都係一副啤牌中最大嗰張牌，於是佢亦變咗「王牌」嘅代名詞，咁喺情色世界入面，呢個字又代表咗啲咩？一於齊來揭開「Ace」嘅含意吧！

Ace 私密暗示

一般情況下，講起「Ace」，大家都會諗起啤牌，但原來呢個字亦係情色俚語之一，暗指女性嘅私處，據聞係因為子宮嘅外形同葵扇煙相似。另外，唔知大家有冇發現某啲脫星為咗展現性感一面會將私處毛毛剪成葵扇形呢？但其實呢招未必奏效，事關日本有項調查訪問咗400名年齡介乎20至40歲嘅男士，問吓佢哋對於女伴私處嘅毛毛形狀有乜睇法，結果發現兩成男士最愛白虎，即係私處嘅毛毛剃清光！

Ace Lover 王牌情人

溫柔、體貼再加善解人意嘅情人，可以稱為「Ace Lover」，但喺情色字海中，呢個稱呼主要係指床上能力非凡、每次肉搏都令人回味無窮嘅情人，所以千祈咪混淆。話說回來，有人認為一日7次嘅男人先係性愛強人，問題係呢個標準係咪做得到？有醫生話，理論上可以，但好多時去第3劑就會「乾射」，理由係男性每日能製造2cc至5cc嘅精量，所以極其量只能發射到3次，之後嘅愉悅感會明顯下降。

《Naked Aces》 女殺手掀激戰

稱得上係「Ace」，梗係王牌啦！咁呢套由四仔名廠Digital Playground喺2007年推出嘅《Naked Aces》，係咪代表有好多Ace級脫星演出呢？嚴格嚟講，啱一半，事關喺片中，「Naked Aces」係靚女殺手集團嘅名稱，成員包括Kimberly Franklin、Whitney Stevens、Ryaan Reynolds等多位巨乳脫星，對男士嚟講，殺傷力驚人，而且佢哋為咗完成任務，犧牲色相都在所不惜，可謂毫無底線！激烈嘅槍戰，狂野嘅床戰，再加埋一眾脫星嘅忘我反應，令呢套四仔喺2008年AVN頒獎禮獲得最佳性愛演出、最佳配樂等多項提名，實在好值得攞嚟重溫。

同場加映：松下紗榮子手執葵扇煙

講起啤牌中嘅Ace，小弟除咗諗起盛行一時嘅賭片，仲有呢套由Attackers喺2018年推出嘅《女賭徒 黑薔薇》，事關影片搵嚟當時超人氣輕熟女松下紗榮子孭飛，佢仲手持一隻葵扇煙影封面相，非常經典。據導演龍太話，呢套AV受唔少香港賭片啟發，特別係松下紗榮子一開頭嗰場賭局，拍攝手法勁有港片色彩。講開又講，女主角喺片中嘅演出超正，風情萬種，意態撩人，加埋一對35F巨乳，真係冇得輸！