《飛狐外傳》打出真功夫　秦俊傑梁潔糾結仇與愛

「楊紫舊愛」秦俊傑於新劇剛柔並重，除了一人分飾兩角演父子，於數百場打戲以零特技親身上陣顯露陽剛一面外，夥拍兩位90後人氣小花梁潔及邢菲大玩愛情把戲則柔情似水，既浪漫又淒美！

內地男星秦俊傑孖住兩位90後人氣小花梁潔及邢菲主演的內地劇集《飛狐外傳》將於1月9日起、逢星期一至五晚上9時30分在無綫翡翠台播映，該劇早前已率先於內地播映，反應不俗，相信今次無綫的粵語配音版，也會掀起一陣煲劇熱潮。

父子兩角 各顯特色

該劇講述主角胡斐（秦俊傑飾）的成長經歷，他欲向打遍天下無敵手的苗人鳳（林雨申飾）一報殺父之仇，因而踏上險惡江湖，期間遇上武功非凡的天山派大弟子「袁紫衣」（梁潔飾），二人攜手伸張正義，惟紫衣因身份問題無奈黯然離開，以換來愛人餘生安全，後來胡斐於機緣巧合下認識毒手藥王徒弟「程靈素」（邢菲飾），二人繼而展開一段淒美愛情故事。

分飾「胡一刀」及「胡斐」父子的秦俊傑，兩個造型同樣吸睛，其中演父親胡一刀時滿面鬍鬚佬味十足，到演兒子時則剃光頭黐假辮，加上輪廓精緻令人印象深刻。劇中他不乏拳腳功夫場面，一招一式乾脆俐落，帥氣十足，於演繹情深戲份時亦能觸動人心。有指該劇一共有逾300場打戲，秦俊傑未有假手於人兼零特效，統統親身上陣，可謂使出真功夫，顯見開拍前經過刻苦訓練。

兩段感情 刻骨銘心

劇中他分別有兩段感情線，當中與袁紫衣一段更是刻骨銘心，曾於《雙世寵妃》開創了甜寵劇接吻次數紀錄的梁潔，今次飾演清高孤傲的紫衣，表面上武功高強非常硬淨，但骨子裏卻有少女柔弱的一面。至於與原著角色同樣有一雙黑亮眼睛的邢菲，劇中終日與毒物為伴，但面對愛情時，卻是甘願犧牲性命的苦女子。

何潤東送完綠帽 趕盡殺絕

型男何潤東今次挑戰反派角色，演天龍派掌門人「田歸農」，劇中的他不忿名氣被「苗人鳳」（林雨中飾）蓋過，表面上與苗人鳳稱兄道弟，實情笑裏藏刀欲除之而後快，並乘虛而入對其妻南蘭（黃夢瑩飾）大獻殷勤，最終上演朋友妻咪走雞橋段。苗人鳳戴了一大頂綠帽，仍甘願成全這段不倫戀，獨自帶女兒苗若蘭遠走，沒料到仍被田歸農率眾狙擊。而被喻為「最帥楊逍」的林雨申，劇中不乏大特寫鏡頭，成功俘虜一班師奶劇迷，有粉絲更指他的帥氣外貌搶盡男主角的風頭。

劉雪華既奸亦悲 演技贏晒

「老戲骨」劉雪華於劇中盡情騷Quali晒演技，飾演「商老太」的她，設下陷阱誘苗人鳳入局欲置諸死地，無奈功敗垂成，一場她放手認輸的戲份，看着熊熊烈火燃燒邊笑邊哭，既感受她險毒凶惡的心腸，卻也令觀眾憐憫她仇恨薰心的悲慘下場，演得非常到位。雖然只是以特別演出身份登場，戲份集中於頭幾集，但劉雪華已為劇集帶來先聲奪人的驚喜。