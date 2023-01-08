台慶頒獎禮︱林敏驄笑江美儀着到似烏雞：食幾粒事後丸惡補吓！

最佳劇集由人氣劇《下流上車族》力壓《痞子殿下》、《回歸》、《超能使者》及《白色強人II》獲得，可謂實至名歸。由影后張艾嘉及影帝任達華負責頒發，期間兩人不停大講其有份主演的電影《燈火闌珊》作宣傳，當揭曉獎項時，任達華說：「四個字，最佳劇集。」令人一度誤以為是四個字的劇集得獎，後來張艾嘉將《下流上車族》講成《下流上班族》。

之後一眾《下》劇的台前幕後演員齊齊上台，由於時間關係江美儀忍不住催促林敏驄快上台：「行快少少！」林敏驄上到台後，大家都讓位給他發表感言，他先脫去外套再講：「我想講好簡單2023年，係好特別一年，呢年三月十八十九有兩場好精彩演出，希望到時見到大家。」之後他又恭喜獲視帝的陳山聰及喜愛角色的周嘉洛，他續說：「個人榮辱好少事，識攞攞終極大獎，我覺得能參與好驕傲。」再望向江美儀問她：「我係咪要多謝珍姐？我上次謝佢畀佢打咗兩巴，我要多謝總經理（曾志偉），同佢一齊咁多年，冇乜好報，一直等佢良心發現，拍完戲之後，我覺得佢甚至比我更了解我，係一個最好朋友，默默守護身邊，佢知道你可以做乜同有乜不足，適當時候推你落去，多數係推你去死，佢有顆善良嘅心，呢度幾百人，好多人係佢幫助過，令到我哋個老嘢，鮑姐。」此時江美儀即暫停他說：「唔係我。」林敏驄即寸對方的打扮：「你着到烏雞咁，做視后，今朝食咗幾粒事後丸惡補吓。」全場聞言拍爛手掌。