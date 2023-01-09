台慶頒獎禮︱江美儀爆冷封后　陳山聰開齋稱帝

無綫頒獎禮賽果昨晚揭曉，入行30年的陳山聰憑《金宵大廈2》與江美儀憑《下流上車族》雙雙開齋稱帝封后！

無綫《萬千星輝頒獎典禮2022》昨晚（8日）假將軍澳電視城舉行，一眾獎項競爭激烈，投票總數更突破95萬，打破歷年紀錄，當中視帝、視后獎一直鬥得難分難解，最終由陳山聰及江美儀奪得，「最佳男主角」賽前乃「雙陳」陳展鵬及陳山聰之爭，結果山聰憑《金宵大廈2》成功砌低《超能使者》的展鵬、兩位「三屆視帝」黎耀祥及郭晉安，以及《下流上車族》的林敏驄，跑出成為出爐視帝。

入行30年的山聰，今年晒冷式推出6部劇集，於頒獎禮獲得15個提名，其中有3部作品打入視帝候選名單，最終以《金2》出戰並勇奪視帝寶座，穿上白色帥氣西裝的他，配以太太及兒子Jaco送上的桃紅色祝福襟花，已率先贏得「最佳衣着男藝人」，及後再下一城奪視帝，激動心情可想而知，故於宣布賽果一刻同專程來撐場的李施嬅擁抱，領獎時含淚發表得獎感受：「我嘅人生馬拉松入面，最困難係點樣由失敗企番起身！」

而憑《下》劇角逐視帝的林敏驄負傷與「家人」江美儀、郭柏妍及羅毓儀齊亮相，因踢波扭傷腳踝的他撐住拐杖，透露難抵兩女「喊功」，最終決定出席盛事。

「最佳女主角」由話題劇《下》劇的江美儀跑出，一嘗視后滋味，美儀一上台即泣不成聲:「我冇諗過會攞到獎，以為自己唔係親生女唔會拎到呢個獎……」說畢更向同是出身亞視的陳煒說：「陳煒，我哋好爭氣！多謝《東張西望》畀咗4張入場券，上次拎女配，家人嚟唔到好遺憾，今次見證到我攞獎好開心。」同樣有份角逐視后的陳瀅，今次於紅地氈上一洗「時裝車禍」污名，穿白色Deep V公主裙，簡約得來亦不失美感。「最受歡迎電視男、女角色」分別由周嘉洛《痞子殿下》及樊亦敏憑處境劇《愛．回家之開心速遞》獲得。

劉佩玥成馬國視后

「馬來西亞最喜愛TVB男主角」由陳展鵬憑《超能使者》奪得，此乃他第3度奪得此獎，一直視馬來西亞為第二個家的他，坦言今年有4套劇出街很開心，接住多謝馬來西亞粉絲、監製文偉鴻及一班好拍檔陳山聰、唐詩詠等，亦感謝家人、太太單文柔給予他時間追夢：「我希望我嘅家庭同我工作一樣，繼續努力，我會繼續演好港劇畀大家睇！」該劇同時榮獲「馬來西亞最喜愛TVB電視劇集」。

而「馬來西亞最喜愛TVB女主角」則是《美麗戰場》的劉佩玥（Moon），宣布一刻她表現愕然掩嘴，劇中好姊妹陳曉華及陳瀅即上前擁抱，前者更開心流淚，Moon於平靜心情後才發言，表示沒想過有機會上台拎獎，感謝一眾高層及投票的人，獲全場歡呼。