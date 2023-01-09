【是日通勝】

農曆十二月十八

壬寅年 癸丑月 丁卯日

吉時：凌晨3時至5時、中午11時至1時、晚上9時至11時

凶時：上午7時至9時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：祭祀、成服、交易

忌：理髮、穿井、動土

幸運方向：坐南向北

幸運數字：8、21、30

幸運顏色：紅、橙

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座：溝通出問題，易變事業絆腳石，務必正視。

金牛座：判斷力差，易墮入騙財陷阱，投資要審慎。

雙子座：職場上不乏爭取表現的機會，要好好把握。

巨蟹座：人要面，樹要皮，待人接物應顧對方感受。

獅子座：愛情運極好，跟伴侶相處融洽，甜在心頭。

處女座：幸運之神眷顧，單身者有望打破感情悶局。

天秤座：運勢平平沒甚麼大不了，最緊要保持樂觀。

天蠍座：擇偶勿只看外表，志趣相投才可細水長流。

人馬座：做事快靚正，有能力不妨向同事伸出援手。

山羊座：要多為別人設想，貪心與自私會破壞財運。

水瓶座：善惡到頭終有報，要謹記害人之心不可有！

雙魚座：事業運稍遜，謹記安守本分，忌越俎代庖。

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）狗 桃花旺

（跌）雞 小人多

鼠：運氣差，煩惱特別多，謀事要格外小心。

牛：是非纏身，宜遠離人群，好好控制脾氣。

虎：單身者要帶眼識人，以免被爛桃花所傷。

兔：事業發展穩步上升，有化危為機的本事。

龍：身心疲憊，抗壓力下跌，出錯機會大增。

蛇：士氣強，在職場上表現自己，有力突圍。

馬：做事有點吃力不討好，今天宜保持低調。

羊：好運降臨，工作如虎添翼，表現受肯定。

猴：神采飛揚，不管做甚麼事都充滿激情。

雞：是日沖煞，被小人針對，小心處理文書。

狗：桃花旺，單身者易與心儀對象牽手成功。

豬：否極泰來，事業發展將會有好消息傳來。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

今年歡笑復明年 秋月春風等閒度

年復一年，時間在歡笑中度過，多少個美好年華也輕易地消磨過去。今年有機會參與電視台賀歲節目，分別在年廿五至年廿七及年初二至年初四播出，希望讀者指教。

今年過農曆年比較早，按傳統要除舊迎新，把一切不好東西清除，一般人會趁過年前買黃皮葉、碌柚葉，煲水沖身及抹家具。我提供多一個方法，就是用丁香，這種香料在中藥店或雜貨舖有售，買數十粒，用煲湯網袋包好，用來煲水後混合其他水來抹家具，亦可直接把它扎在花灑頭來沖身，之後再過水，把全身霉運清洗。在中醫角度，丁香有殺菌消毒驅邪作用，佛教徒入道場進行法事前，也會拿一小粒放入口，代表潔淨後才進入壇場。

另外，敲銅鑼也有不同效應，還記得那年出銅芯口罩，有專家在訪問中談及銅的元素可抗病毒，也就是說病毒怕銅，因此銅發出聲音有不可思議的效果，是科學或迷信，就留待大家研究。古代大官出巡都是以銅鑼開路，馬季展開或股票上市都習慣打響銅鑼，因此在年初開年開市，或平時附近有動土，或家中公司有不好事情發生，可試試敲銅鑼，看看是否有助改變磁場，當然有大病就要看醫生。

最後提提大家，家中或公司宜放張全家福（合照），但已逝世人士不能掛，宜放在相簿收藏紀念。