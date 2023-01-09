富臨迎兔年　歡天喜地團年飯　HK$38臘味芋頭糕

【營業資訊】作為中國其中一個最重要的傳統節日, 農曆新年當然要好好與家人團聚，一起品嘗美饌，渡過溫馨時刻。

歡天喜地團年飯

今個新年，富臨皇宮除了為 讓各饕客享盡多款團年夜飯，發財春茗外，特意推出早鳥全包先訂全包宴及廳房先訂全包宴。值得一提金免宴12位用全包宴HK$2,688至HK$3,288， 龍蝦固然最受歡迎，鴻運乳豬揉合了中西食材的配搭原理，除了堅持傳統風味，也融入新穎的佐食方式，實在不可多得。

每席包括：

鴻運脆皮乳豬全體，

上湯美國龍蝦伊麵，

翡翠炒蝦球蚌片，

霸皇百花釀蟹鉗，

紅燒海皇生翅，

碧綠炒龍躉球，

發財好市大利，

清蒸游水龍躉斑，

醬皇一品燒雞，

五穀豐登及精美糕點。

供應日期由2023年1月9至31日

臘味芋頭糕

免費成為富臨會員， 新入會可享HK$38/個臘味芋頭糕，原有會員可享1500分加HK$18換購。

富臨會員迎兔年獎賞，只要下載Storellet App成為富臨會員，入會即賞 迎新積分500分，再送你現金劵同食品劵，每次飲茶食飯全日消費都可以賺取積分，HK$1=1分。每月30號可以賺取雙倍積分，逢生日月賺取全月雙倍積分 。

此外，富臨皇官與你一起迎接大吉大利的兔年，由現在起主廚特別預備多款賀年糕品！運用上等傳統賀年食品材料，炮製精裝禮盒孖寶，包括「 蘿蔔糕」及「年糕」，「蘿蔔糕」師傅特別選用優質蘿， 配上足料臘肉、臘腸及蝦米等，蘿蔔絲與糕底比例恰到好處，巧手精製的蘿蔔糕煎香後香脆可口，是與家人共聚天倫的佳品。「年糕」甜與濃郁互取平衡，入口甜而不膩，令你一試難忘。

款款賀年糕點均真材實料，滋味無窮，絕對是色香味俱全的必嚐之選，精裝禮品孖寶包括蘿蔔糕及年糕每套各一個，隻價為HK$158。獨立裝「臘味蘿蔔糕」每個只售$88。

精裝禮盒孖寶券及臘味蘿蔔糕券富臨全線有售

精裝禮盒孖寶券及臘味蘿蔔糕券即日起有售

顧客查詢熱線：2353 5866

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