台慶頒獎禮︱陳山聰唔換戰衣會粉絲　陳瀅最失望冇衣着獎

無綫《萬千星輝頒獎典禮2022》各大獎項昨晚已經揭盅，「視帝」與「視后」分別由陳山聰與江美儀奪得。頒獎禮完成後，藝人分別到將軍澳電視城門外與粉絲慶祝，但今年粉絲明顯較過往少，陳山聰身穿攞獎的白色西裝，與數位忠心粉絲開香檳食蛋糕慶祝，山聰多謝粉絲支持並指特意沒有換衫，希望與粉絲影靚相，以報答粉絲支持。

江美儀雖然姍姍來遲，約一點半才匯合約10位粉絲，但粉絲們也很有心思布置好場地，除了香檳，更準備了一大盒神秘禮物另她相當擎驚喜，她見粉絲如此有心，也不好意思自嘲踢住拖鞋。美儀拆開禮物，內裏原來放滿氣球，有男粉絲更高呼「美儀世一」，氹得她很開心，美儀豪邁地「吹喇叭」飲香檳笑稱很口渴答謝粉絲，現場起哄要她飲勝，美儀則有分寸適可而止：「唔得，我仲要揸車呀！」

陳瀅雖然失落「視后」，但也獲得約20位粉絲守候支持，粉絲送上親手製作的「最靚女主角」獎項，問到她對失視后可會失望？她笑說：「唔會，好感激愛錫我嘅粉絲，由佢哋送畀我嘅獎，有錢到買唔到。最失望係攞唔到『最佳衣着女藝人』獎，今晚條裙幾靚呀，想攞嘅『最受歡迎電視拍檔』獎已經攞到，其他獎就冇信心攞。」而贏得「馬來西亞最喜愛TVB男主角」的陳展鵬除了獲粉絲送上香檳慶祝，更被大讚有型靚仔。