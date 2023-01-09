柯震東拍戲遇無人機爆破事故　炸臉毀容送醫縫30針

台灣男星柯震東拍攝新戲《乩身》時遇嚴重意外，劇組使用的無人機疑似失靈，在他拍攝特寫時突然失控墜毀爆破，當時柯震東閃避不及，臉部被四射的零件及碎片擊中，導致毀容當場濺血，即時送醫搶救，傷口總共縫20到30針，慶幸未有傷及眼睛，其經理人代為交代情況：「藝人日前拍攝時發生意外，造成臉部嚴重破相，目前正在積極治療中。藝人不是超人，專心工作是無暇應變身邊飛來橫禍，就是希望安心安全工作，生活早日回到正軌。其他就不多談，一切以劇組回應為主，謝謝關心。」其實柯震東近日已頻頻於社交網放負，其中他曾表示：「我對我的未來感到憂慮」、「新的一年希望自己能回到過去的模樣」，又上載眼部特寫，指要記住完整的部分，更揚言：「決定好好休息一陣子，畢竟還找不到面對的勇氣」，明顯尚未走出傷痛。

而劇組方面則回應指：「對於前幾日柯震東在拍攝《乩身》時，因無人機事故發生了意外傷到臉，並有縫針，劇組感到相當的遺憾以及抱歉，目前製作公司正在積極調查意外發生的原因。柯震東會先暫停拍攝，希望他可以有完整的時間休息與完全康復，等到完全康復後才會復工拍攝。」