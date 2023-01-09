人氣過江龍攻港　又有口福

早前放寬入境限制，大量香港人湧到外國旅遊，飲飲食食不知幾開心。不過近日部分國家又開始對香港人的入境作出規限，去外遊可能有點阻滯。近日有多間過江龍餐廳攻港，既有地道的炸魚薯條、又有高級的日本料理，唔出國一樣有好野食，可以繼續本地消費。

東京居酒屋

想感受熱鬧氣氛，到日式居酒屋是個好選擇。日本東京居酒屋「なかめのてっぺん中目黑 」近日在尖沙咀開設首間海外分店，為客人提供日本佐酒小食、刺身、料理及爐端燒美食，鹹香的花魚一夜干、三文魚目玉燒、燒明太子、厚切櫻花木熏煙肉等菜式應有盡有，午市就有不同種類的定食供應。因應本地新分店開幕，會推出15款3個月的香港限定菜式，包括適合於冬天品嘗的關東煮和鰻魚三味茶漬飯，肥美的鮟鱇魚肝配柚子醋和汁燒白子，以及創意的香辣擔擔餃子和盆栽芝士蛋糕等。在指定的日子更有期間限定的「搗年糕」表演，讓人如置身日本過節。

燒肉Me Time

喜歡食日式燒肉又喜歡自己一個人慢慢歎的話，東京過江龍燒肉人氣店「牛繁」或許會成為巴絲打新寵！品牌最近於旺角開設首間「一人燒肉實施店」，秉承Speedy & Yummy的理念，堅持以最快速度將最優質的燒肉送到大家面前。新店採用最新無煙技術的日式燒烤爐及抽風系統，不會食到一身油煙味，還特設一人卡位，枱與枱之間均設有木系間板，隨時享受Me Time話咁易。新店推出10款套餐，燒肉分量由100克至350克不等，肉類有美國Prime Grade牛肉、澳洲30年著名和牛射和牛、比利時豚肉，以及首間燒肉店引入北海道櫻姬雞。大家亦可因應個人喜好選用不同風味醬汁蘸燒肉，包括秘製燒汁、鹽醬、味噌醬、柚子胡椒醬，提升滋味。不要錯過的還有餐廳的人氣單點名物「香葱蛋拌飯」，熱辣辣日本米飯上鋪上新鮮葱粒，打入日本生雞蛋拌勻，加點秘製醬汁伴燒肉來吃，回味無窮。為慶祝新店開業，1月份推出限定優惠，選購任何一款套餐，即可以HK$1追加1份「牛胸花50g」 或「骨間牛肋肉50g」，抵食！

香口炸魚薯條

要數受歡迎的炸物，炸魚和薯條肯定入選。於中環開設新分店的英國炸魚薯條專門店The Chippy，選擇北大西洋鱈魚做炸魚，每條鱈魚柳長約40厘米蘸秘製麵衣脆炸，配青豆醬、咖喱醬、牛肉醬、番茄醬和他他醬，滋味各有不同。分店還新增多款口味肉批，包括啖啖肉的牛肉批、牛肉洋葱批、雞肉蘑菇批和咖喱雞肉批，店子亦特別為素食者提供素免治牛肉及素雞肉蘑菇批，同樣美味。