朱敏瀚隨時Ready騷肌　同王敏奕拍親熱戲緊張

藝人朱敏瀚（朱仔）與王敏奕（Venus）今日（9日）出席無綫新劇《虛擬情人》的拜神儀式，今次是朱仔首次擔正男一的劇集，他稱以平常心看待：「冇畀位置影響心情，反而係個角色好有挑戰性，呢套係AI（人工智能）劇，我唔係演正常人，係飾演AI，發揮空間好大，點做都得，但同時每個人對AI都有唔同想法，可能未必做到觀眾心目中咁。」

至於Venus飾演AI的創造者，她說：「劇中講我好想有個完美情人，所以就創造咗呢個AI去安撫自己同大家嘅心靈。（有冇將老公曾國祥嘅優點放入AI？）冇，唔好講呢啲。」朱仔透露已拍完外景戲份，之前有參考其他AI題材的影視作品，也擔心被指模仿，但現時覺得開創了新的AI戲路，拍出自己風格。問到兩人有否親熱戲時，Venus笑言：「算有，但可能佢覺得好小事，佢有啲緊張，但我OK，套劇好純情。」雖然朱仔在劇中飾演AI，但仍逃不過脫衣騷肌的慣例，他說：「記得最後一日拍外景突然要我除衫，劇情講我去咗健身室。」Venus讚他隨時準備好騷肌。

另外，提到朱仔與《痞子殿下》拍檔昨晚（8日）獲得最佳拍檔獎，他稱昨晚已匆忙吃了一餐：「好開心攞到呢個獎，為《痞子殿下》續集打咗枝強心針，呢個獎比任何個人獎仲更加好。」