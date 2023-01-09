本日日本：當造美味！酒店歡度士多啤梨假期

現在正值士多啤梨的當造季節，到日本旅遊除了可到果園採摘外，不少酒店也紛紛推出以士多啤梨為主題的住宿計劃。當中星野Resort Risonare那須這間酒店，其所在的櫪木縣被喻為「士多啤梨王國」，產量連續53年全日本第一，酒店也順理成章即日起至3月14日推出「士多啤梨 Full Stay」住宿計劃，無論房間、用餐甚至泡溫泉都能享受這種鮮紅甜美果實的精彩！

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櫪木：主題客房 浸私人溫泉

星野Resort Risonare那須推出1日1室限定的「士多啤梨 Full Stay」住宿計劃內容豐富，除了入住的「士多啤梨Sweet Room」透過相關的主題掛畫及抱枕營造甜美氛圍外，房內更設有專門放置士多啤梨的存放櫃，並預備了馬斯卡彭芝士等7款調味品及3款細支裝葡萄酒，讓你享受士多啤梨添加不同味道的滋味。晚餐於酒店餐廳OTTO SETTE NASU享用，並為此住宿計劃的客人設計了一款限定的士多啤梨甜點。不過最精彩是第二天起床後可浸泡私人溫泉，浸浴後為你準備好冰凍士多啤梨及香檳，令人加倍放鬆。於Check-out前還可體驗製作士多啤梨甜薄餅，在麵糰上塗上忌廉及放上大量士多啤梨，工作人員就會將你所炮製的放到石窰烘烤，為旅程劃上完美的句號。房價（包早晚餐，2人1房）每位每晚¥43,480起（約HK$2,609）。

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德島：親自採摘 望海High Tea

位於四國德島縣瀨戶內海國立公園內的AoAwo Naruto Resort即日起至5月31日期間，推出包括到果園採摘士多啤梨的住宿計劃。果園是距離酒店車程約30分鐘的Fruit Garden Yuu，提供60分鐘的士多啤梨採摘放題，園內種植的士多啤梨生長在陽光充足的培植區，並使用含有海藻等的原始肥料，毋須清洗即可食用。品種包括糖度及酸度皆高的櫪乙女（とちおとめ）及較常見的紅頰（紅ほっぺ）等，兩者在香港屬貴價貨。此外更可另外附費將採摘的士多啤梨製成芭菲。食宿方面，酒店的4個露天風呂均可望到鳴門海峽的風景，並向女士提供免費浴衣租借服務。坐在酒店咖啡廳Terrace Cafe Ohge，可邊透過落地玻璃欣賞海景，邊享用鳴門金時撻、鳴門金時芭菲等當地著名甜品，住宿計劃期間更有士多啤梨High Tea，絕對是士多啤梨迷至愛。房價（包早晚餐，2人1房）每位每晚¥19,000起（約HK$1,140）。

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神奈川：20周年聯乘 全程狂食

適逢福岡縣出產、以甜度甚高為賣點的士多啤梨品種博多Amaou踏入20周年，位於神奈川縣川崎市的川崎日航酒店，即日起至3月31日正舉行「Amaou Fair」活動，旗下餐廳、糕點店、婚禮和宴會的法式套餐中會提供大量使用博多Amaou的出品及料理。焦點有Bar Lounge夜間飛行會炮製1日3組限定、由西點行政總廚主理的下午茶，帶來添加了博多Amaou的司康餅等12款美味輕食。想食得豐富的話，則有午市或晚市自助餐，當中有水果薄餅及烤鴨肉等使用大量博多Amaou的料理，絕對食得滋味。想優雅品嘗的話，可挑選博多Amaou跟法國酩悅香檳的配搭。嗜甜的朋友則不可錯過糕點店利用該款士多啤梨炮製的卷蛋糕、脆餅及蛋撻等。另外，酒店亦推出附送博多Amaou食品的住宿方案，可選共10層的芭菲或松露，雙人房房租（包早餐）¥22,100起（約HK$1,326）。