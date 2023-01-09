泳兒奪「叱咤女銀」開P慶祝　路過糖妹好有緣

歌手泳兒（Vincy）首奪「叱咤樂壇女歌手銀獎」，一眾歌手、朋友和工作團隊都紛紛為她感到高興，更有不少慶祝活動。日前歌迷會舉行小型聚會為Vincy慶祝，近距離跟歌迷互動。

聚會一開始，Vincy先到台上感謝歌迷多年來的支持，隨後立即進入遊戲mode跟大家熱身一番，玩「大電視」及「估歌仔」時，歌迷十分踴躍，又手舞足蹈，全場氣氛頓時熱鬧起來。期間，於同一場地工作完畢的糖妹正準備離開時，更特地向Vincy恭賀一番並合照，Vincy透露：「我哋係同月同日生日㗎！」認真有緣。

遊戲完畢，為了深入了解歌迷，Vincy便着他們逐一自我介紹，期間發現原來除了很多歌迷都是自她一出道便追隨，更多的是因為近年她的暗黑系歌曲而入坑，令她十分驚喜。隨後歌迷送上蛋糕及香檳，她更帶同獎座跟歌迷分享喜悅，又逐一跟他們簽名、合照及聊天。而壓軸的抽獎環節，Vincy更親自準備禮物：「頭先啲禮物係fans club準備，嚟緊嘅禮物就係我自己準備，總共有十份，因為就嚟新年，所以我哋今日係抽利是！裏面係有現金嘅！七份係銀獎、三份係金獎！」原來是化身財神，引發全場高潮。

最後Vincy表示希望新一年，大家可以在歌迷會內玩得開心，找到歸屬感，她說：「可能今日大家都唔識，但唔緊要，希望呢度你哋可以互相認識，因為大家都係鍾意我㗎嘛，係咪？呢度志同道合嘅朋友可以識到啲新朋友，或者識到另外一半啦，哈哈！呢件事係幾開心嘅，我依家就變咗媒人咁啦，最緊要希望大家玩得開心，我哋一齊努力，希望以後我哋多啲時間搞到啲活動。」