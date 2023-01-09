黃妍過年去Camp做廚娘　邊個有口福？

將於3月舉行個人音樂會的歌手黃妍（Cath）在日前的Mini Live上，透過新歌《心的全部》傳遞訊息：「今次呢個活動係我將一幅心形拼圖分成378塊，然後隨CD Single附送其中一塊，再請大家拎番嚟會場，合力砌番一幅完整嘅圖，另外亦有小木板畀大家分享最深刻嘅畫面。其實每個人嘅心都唔係完整，幅拼圖我都預咗砌唔番，唔會係一個完整嘅心，但過程就係要大家肯掏出僅餘嘅嗰一塊小Puzzle，件事好殘忍，但製成品都聚咗好多人嘅力量，係一件好感動嘅事，同時亦令大家可以身體力行感受《心的全部》嘅意思：人點樣去搵返自己內心堅持嘅信念，邁步向前。」

在新一年首度與粉絲會面，有粉絲更高呼恭賀Cath獲獎，不過最教Cath感動，是即使她當日患上重感冒去演繹歌曲，粉絲也毫不介意：「我見到有小朋友放學就過嚟，好窩心，大家畀咗好大嘅力量我！」

快將踏入兔年，但Cath未有任何放假大計，但反而要為公司團拜開始預備封利是，頒獎禮有好成績，可會封大利是給同事？Cath坦言未諗到，但現場有同事瘋狂點頭，她笑言都會識做。至於新年期間，Cath都不會特別計劃出外旅遊，大概只會等到音樂會完成後才會起行。

農曆年假未計劃好，但Cath已計劃好要為同事下廚煮幾味：「同事已Mark期要我去Camping當慶祝活動，但大家都話因為第二日我要影相要瘦唔好食嘢，跟住仲叫我負責煮飯，我話好啦，跟住大家就開始點菜了！不過都開心嘅，去Camp好似變咗我哋一個傳統，我就係廚娘負責煮嘢食，大家聚埋一齊玩，係好好玩嘅一件事呢！」