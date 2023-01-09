台慶頒獎禮收視29.4點　189萬觀眾見證視帝后誕生收視

陳山聰和江美儀榮登視帝視后成全城熱話，而《萬千星輝頒獎典禮2022》的收視更飆升創新高！根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，昨晚（8日）頒獎典禮的跨平台直播收視最高29.4點，有189萬觀眾見證視帝視后及一眾得獎者的誕生，與上周同時段相比飆升8.1點，成為上周收視榜首節目。相比去年頒獎典禮跨平台直播收視最高為29.1點，今年收視再提升，更受注目！

另外，「音樂大師」顧嘉煇上周在加拿大離世，無綫推出的特備節目向一代大師致敬，翡翠台於周三晚上（4日）推出的特備節目《忘不了的殿堂音樂大師顧嘉煇先生》，最高收視16.1點，即是有104萬觀眾收看。在周六晚（7日）推出的《忘不了的殿堂音樂大師顧嘉煇榮休盛典演唱會》，最高收視21.4點，有138萬觀眾欣賞，上升4.5點，是繼去年《萬千星輝賀台慶》後，周末時段收視最高的綜藝節目。

周一至周五方面，各節目收視保持平穩，《東張西望》最高收視23.5點，有151萬觀眾繼續支持；處境劇《愛·回家之開心速遞》最高收視22.8點（147萬觀眾）；《有種好男人》最高收視22.4點（144萬觀眾），至於《輕．功》最高收視20.4點（131萬觀眾）。全新節目《做節必食18道菜》最高收視16.8點（108萬觀眾），升3.9點，而《回家》最高收視15.9點（102萬觀眾），升1點。