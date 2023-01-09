美女不設防　拋胸引色狼

有男人嫌女伴上床唔夠主動，但係亦有女仔嫌男伴對性事不熱中，問題可以點解決呢？AV業界資深人士神仙乙就表示，問題可能喺自己身上，只要識得調情挑起對方嘅性趣，令慾火一撻即着！好似日本AV界嘅無防備系列咁，女優施展走光誘惑，搞到君子都變色狼，擒住阿妹上床！

失去理性

由S1出品嘅《接受女同事邀請，理性被無防備姿態吹飛》中，大雄每日都勤力工作，有一日與佢同期入職嘅嬌俏女同事小島南，因為做唔切手上嘅工作，所以就拜託大雄幫忙，佢為人為到底，同南妹一齊加班做到半夜，連尾班車都走埋，好在南妹住喺公司附近，於是大雄就去佢屋企借宿一宵，仲一齊飲番杯。由於南妹着住小背心，一對巨乳幾乎跌出嚟，睇到大雄慾火高燒，加上飲大兩杯，好快就失去理性撲向南妹又攬又錫，不過南妹卻相當享受，整個晚上兩人砌個不停。

倒奶誘惑

喺OPPAI推出嘅《巨乳後輩妹妹小惡魔似的低語》入面，楪可憐同男同事翔太一齊出席酒會，由於太過高興，大家都飲到醉醺醺，加上尾班車已經開出，憐妹就叫翔太嚟佢屋企過夜。入到屋之後，佢就換件低胸鬆身衫，專登喺翔太面前倒奶，搞到翔太即時硬起來！呢個時候憐妹自動剝光豬露出胸前巨乳，仲幫翔太解除束縛施以手口刺激，令翔太忍無可忍，一於同阿妹盡情激戰。

主動獻身

同時由S1推出嘅《醉酒的後輩充滿機會》，講泰祥與女同事天音真比奈一齊參加聚會，期間真比奈唔知做乜飲到唔願走，泰祥為免佢一個女仔返屋企會有危險，於是喺聚會結束後就送返屋企。到埗之後，真比奈要求泰祥留低陪佢繼續飲酒，泰祥見阿妹又靚女又好身材，當然答應啦！飲飲吓，奈妹突然寬衣解帶露出大半對H奶，正當泰祥不知所措之際，奈妹已主動吹奏一曲，而泰祥亦唔客氣，施展強勁雄風，齊齊攀上高峰！

簡評

今次為大家介紹嘅3部作品中，本仙最鍾意小島南主演嘅《接受女同事邀請，理性被無防備姿態吹飛》，原因係南妹人味濃，扮演高傲冷艷角色夠神似，而佢不經意咁誘惑男主角更顯得唔造作，加上身材嬌小又婀娜，床上反應夠肉緊，令人睇得零舍興奮。