李璨琛低潮胡思亂想　姜文杰拒做隱形人

藝人李璨琛（Sam）與姜文杰「兄弟檔」製作及參演ViuTV劇集《心靈師》，揭開都市人患上情緒病真實的畫面，劇情略見沉重。戲中Sam與姜文杰本是大學沙煲兄弟，卻因誤會而失聯多時，然而現實生活中二人自2016年開始合作無間，更攜手成立製作公司。談到情緒問題，Sam坦言：「入行25年嘞，事業上試過高低起伏，有問題嘅時候都會胡思亂想同擔心未來，畢竟入咗行好難再跳返出去。低潮時會諗點樣先多啲嘢做，同埋點增值自己，難免會自己俾壓力自己，後來明白坐喺度諗唔得，梗係要有實際行動啦。」

尤其過往數年，Sam亦感到身邊經常有朋友悶悶不樂：「大環境下個個都會受影響，我哋公司本來都有好多計劃，但疫情下胎死腹中，點都要去面對，睇吓你點調節自己心態。」然而囡囡Lucy出生，令Sam由浪子變貼地爸爸，姜文杰更踢爆他：「有日喺工作室見到佢，佢欲言又止咁，後來主動講佢就嚟做爸爸，到我結婚後，佢成日勸我『有仔趁嫩生』﹗」姜文杰慨嘆20年演藝生涯，至今才有首套劇集推出﹕「今次我真係用盡時間、金錢同人脈喺呢套劇創作之上，自己又做埋音樂總監。我天生係隱形人，新聞提『星二代』未必會記起我，以前冇公司，推出新歌要自己負責派台，其實好想用工作表現推翻呢種『宿命』。」