做嘢做到身水身汗嘅時候，呢個時候可以嚟個熱水泡浴，唔止泡得舒服仲相當減壓，而呢位泰國女網紅Aareya Laman更示範畀大家睇露天泡浴有幾爽！

愛浸溫泉

作為打工仔總會有做到身水身汗嘅時候，如果能夠泡番個熱水浴，簡直係人生一大享受呀！冇錯，其實打工仔嘅要求真係好簡單。當然泡浴仲有唔少好處，既可以速進新陳代謝同血液循環，又可能令精神得到放鬆，絕對係個好選擇，唔知係咪因為咁嘅緣故，現居於泰國羅勇市嘅性感網紅Aareya Laman，亦坦言自己好鍾意泡熱水浴同浸溫泉，如果可以揀嘅話，喺日本浸溫泉絕對係佢嘅首選咁話。咁識得保養自己，難怪今年27歲嘅佢，外形仲好似少女咁年輕啦！

人氣飆升

早喺2013年經營社交平台嘅佢，最初只係分享一下生活點滴，及至大學畢業後佢投身模特兒界，先至將平台嘅性質從生活分享變成大派性感福利照。氣質清純兼擁有迷人身段嘅佢，本身已散發出迷人魅力，而隨住佢拍攝寫真嘅火辣不斷提升，唔單止令佢嘅人氣愈嚟愈勁，同時開始拍攝短片嘅佢，人氣更係極速飆升，兩個社交網合共擁有超過86萬粉絲，相當厲害！其實佢除咗模特兒同網紅呢兩個身份外，原來仲有一個副業，就係開網店賣時裝，老實講，佢嘅外形同氣質咁突出，賣衫絕對係十拿九穩嘅事啦！

Profile

出生地：泰國

身高：167cm

三圍：35D-34-35

Aareya Laman最為迷人嘅地方，唔止在於佢嘅性感魅力，更在於佢嗰種清純氣質，無論佢着得幾咁性感，都唔會令人有種妖艷感覺，反而令人有沉醉感。