無人機𠝹面！柯震東毀容縫30針

現年31歲、被指「帥噴眾生」的台灣男神柯震東破相毀容！近日他在網上連環放負，自稱對未來有憂慮及想「回到過去的模樣」，當外間以為他如前再陷情緒低谷時，昨日驚爆原來他上月拍劇時，因無人機失靈爆炸，遭飛出的葉片割傷面部並要縫30針。經理人昨日（9日）承認他嚴重破相，但劇組否認無人機爆炸，僅稱在不明原因下撞傷。不過足令緋聞女友峮峮心痛！

元旦日，柯震東在社交網發文：「新的一年，希望自己回到過去的模樣。」表面是分享新年願望，原來是表達飛來橫禍致毀容的無奈心情！昨日有台灣消息爆出，去年12月27日，他為奇幻劇《乩身》拍攝一場動作戲，無人機近距離拍攝特寫鏡頭時突然故障，在他面前急墮並爆炸，爆出的破碎葉片直割他的臉部，當場血流如注，被緊急送院搶救及縫針！

劇組道歉 稱符合標準

雖然未有傷及眼睛，但肯定的是已破相毀容，由於康復時間未能估計，故《乩》劇已暫停所有主角的戲份。消息曝光後，柯震東經理人昨日承認發生嚴重意外：「意外造成臉部嚴重破相，當時有送柯震東去急診，傷口總共縫20到30針，由於傷及臉部，會使用較細緻的處理方式縫針，與一般急診不同，自然針數會比較多。目前積極治療中，加速傷口復原。藝人不是超人，專心工作時無暇應變身邊飛來橫禍，就是希望安心安全工作。」

至於《乩》劇組昨日回應時表示，事發當日所採用的無人機符合拍攝安全標準，又否認無人機爆炸的說法，並公開向柯震東道歉：「劇組現場都有符合拍攝安全標準與做好防備措施，包括無人機也有螺旋槳葉保護罩包覆，現場並無發生無人機爆炸、葉片四射狀況。但很遺憾的，不明原因造成無人機意外撞到柯震東臉部顴骨區造成受傷，目前我們積極調查意外真實發生的原因。」

連環放負 想回到過去

柯震東現正全面停工養傷，他首次執導的電影《黑的教育》將於3月上映，屆時能否現身宣傳仍是未知數，但肯定的是他情緒極為低落，不停放負！除了在元旦日發文稱想「回到過去的模樣」外，意外翌日他曾連環發文：「我對我的未來感到憂慮」、「決定好好休息一陣子，畢竟還找不到面對的勇氣」，由於他有「前科」常說感到不快樂，故當時外間只猜測他情緒低落。另外，日前他分享特寫眼部的自拍照，寫道「記住完整的部分」，又在一張動漫人物的左邊面頰上加了多條紅線，似暗示傷勢。

意外消息廣傳後，Fans及圈中人大為震驚，紛紛留言送上慰問，希望柯震東早日康復，繼續「帥噴眾生」，又替他感到不值，因他2014年在北京涉毒致事業陷谷底，直至近年才開始起飛，去年更憑電影《月老》在台北電影獎勇奪影帝殊榮，現有不少片約及廣告在手，如今一場意外，令其如日方中的發展再受打擊！