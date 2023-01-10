【是日通勝】

農曆十二月十九

壬寅年 癸丑月 戊辰日

吉時：凌晨1時至3時、上午5時至7時、上午9時至11時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時、晚上7時至9時

宜：祭祀、飾垣

忌：置業、移徙、出行

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：7、10、29

幸運顏色：金、白

【星座運程】

今日幸運星：山羊座

白羊座：事業運強，在職場上佔得先機，毋懼競爭。

金牛座：投資要量力而為，盲目跟風容易損手收場。

雙子座：財運弱，貪心易受騙，忌沾手高風險投資。

巨蟹座：別因小挫折而方寸大亂，對自己要有信心。

獅子座：遇上麻煩不用怕，只要夠耐性就有力擺平。

處女座：財運佳，不乏賺錢機會，但要妥善管理財物。

天秤座：勿把所有事攬上身，提防小人在背後暗算。

天蠍座：面上掛着笑容，有望改善人緣，帶來好運。

人馬座：愛情運不錯，主動噓寒問暖，伴侶更愛你。

山羊座：享天時地利人和，處理感情問題游刃有餘。

水瓶座：平淡是福，不去跟別人作比較就沒有煩惱。

雙魚座：迎來倒霉一天，別沮喪，謹記希望在明天！

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）雞 事業旺

（跌）狗 是非多

鼠：頭腦靈活，應變力強，工作表現受認可。

牛：容易惹是非，面對意見分歧時要沉住氣。

虎：專注力強，遇上棘手問題也能一一化解。

兔：財運差勁，難有錢財入帳，要節約開支。

龍：野心大，對自我要求高，提防壓力爆煲。

蛇：時來運到，毋懼競爭，有遇強愈強之勢。

馬：人緣佳，話頭醒尾，能夠與人融洽相處。

羊：生財有道，謹記多勞多得，勿錯失良機。

猴：事業運向好，個人才華可得到盡情發揮。

雞：相信自己的能力，可於事業上大放異彩。

狗：是日沖煞，運勢極差，易陷入是非爭端。

豬：桃花旺，好姻緣逼近身邊，要好好把握。

【暢所欲玄】（風水命理法科師傅莫迪天）

2023年兔、龍、蛇運勢

兔：犯本命年太歲，有輕微的反覆不順利，但有「天乙貴人」吉星，雖有阻滯，但有意外助力出現，幫自己度過難關。事業上，有「文昌」、「將星」兩吉星，有利學術、教育相關而又任職管理階層的工種。其次也適合去進修、學習，甚至考試。健康上，受到「劍鋒」凶星影響，容易被利器所傷。財運上，冇偏財，亦冇橫財。受「天哭」凶星，感情上會長嗟短嘆，甚至乎有淚流滿面的情況出現。

龍：事業上容易得到男性的欣賞、提攜。其次如果從事創作、設計等行業，意念源源不絕、構思發揮得淋漓盡致。健康方面，盡量不要參與離地的活動，容易有從高處墮下而受傷的情況出現。與此同時，「陰煞」凶星出現，忌去偏僻、陰暗的地方，至於靈探更加不適宜。感情方面，受「晦氣」凶星干擾，易對另一半不耐煩，語氣不太友善，要盡量注意一下。至於今年財氣屬於平平無奇，不會有突出的表現。

蛇：獲驛馬星照耀，有利從事航空、運輸、速遞，走動得愈多，收穫也愈多。其次有利神秘學問的行業，例如玄學、催眠、宗教等等，容易得到欣賞。感情上，受凶星「破碎」及「孤辰」影響，男性容易有患得患失、難以投入的感覺，處理不當，會有分手危機。

健康方面，盡量不要去探病問喪，否則自己運勢會有轉差變壞的迹象，其次要留意家中長輩的健康。