娛圈單打︱知錯能改善大焉　只是觀眾收貨否

因「不小心駕駛」等罪名被判入獄18日的楊明，轉眼刑滿出獄又一條好漢。他第一時間飛撲電視城向高層謝罪，並拍下悔過短片，向公眾鞠躬道歉，受訪時說到激動處更不禁灑下男兒淚。所謂知錯能改，善莫大焉，觀乎其道歉情感尚算真摯，不知觀眾會否收貨？

沒有化妝的楊明容顏憔悴，頭頂更見絲絲白髮，眼眶泛紅，聲淚俱下，坦言在獄中反思己過，感受良多，希望將來能做一些助人之事彌補過失；他最自責是所作所為令家人朋友擔心，愧對父母；又坦言在獄中被恐懼吞噬，因從未面對獄中情況，對外界的輿論亦感懼怕，尤其要女友莊思明獨自面對，十分愧疚。他最後感謝公司不離不棄，承諾小休後重新出發。

平情而論，楊明過去雖非大紅大紫，但總算一帆風順，如今在全世界面前狠狠躀了一交，並不是所有人都敢即時面對公眾，因此不能說他的道歉沒有誠意。但觀眾亦必然會想，一個藝人只要不是永久收山，醜婦始終要見家翁，道歉沒有甚麼稀奇，特別是他一開始堅拒認罪，罪成後又不願接受刑期，根本沒有悔意。

老實說，人性總是心存僥倖，唔認衰亦不獨楊明一人。君不見，許多暴徒走上街頭打砸搶燒，斷正後來到法庭，不是託詞自己只是路過，就是推諉自己患有精神病，九成都不會主動認罪。楊明之所以這麼受爭議，網民之所以嘴巴不饒人，某程度上同他高調撐警有關。

事不臨頭不知錯。楊明嘗過牢獄滋味，知道犯法代價極大，只要日後不重犯，吸取教訓，觀眾會否給他一次改過機會？