易烊千璽靠自駕遊減壓　粉絲人肉應援「地推」谷戲

內地名導張藝謀執導的內地電影《滿江紅》，由內地影星易烊千璽、沈騰及雷佳音等主演，成為內地賀歲檔的焦點電影之一。易烊千璽去年已成為首位內地個人票房破百億的00後演員，可見叫座力之強，而其粉絲的應援能力更是超乎想像，除了有組織地在網上不斷發文或轉發電影的資料，呼籲要力谷預售票房外，更進行大規模「地推」！「地推」意思是線下推廣，人肉宣傳，易烊千璽的粉絲有組織地分別在深圳、河南、福州及濟南等地的街頭或商場「擺街站」，放滿電影宣傳品及應援品，替偶像向路人宣傳並要求關注相關網站。

另外，易烊千璽日前接受訪問，說初看劇本時有燒腦及超爽的感覺，在擅長喜劇的沈騰身上獲益良多，更首次嘗試「多機位拍攝」：「以前是拍完一次換個機位再拍一次，基本上是單機或雙機，但這次是七、八台機器一起上，導演面前的監視器至少八台以上，各種畫面一起看，太厲害了，特別佩服。」近年狂攻影壇的他，說今年上半年將推出新專輯外，雖然工作忙不停，但會抽時間散心休息，現在的減壓方法是自駕遊：「自駕去外省，睏了就在車上眯瞪，朋友問我在幹嗎，我都是回覆忙着輕鬆。」