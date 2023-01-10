帝港酒店集團Royal Delights(R+)喜迎金兔　呈獻多款賀年糕點共慶新春

【特約報道】農曆癸卯年，金兔迎春，帝港酒店集團Royal Delights(R+) 於新春喜慶日子呈獻多款應節糕點，除了包括大受歡迎的瑤柱臘味蘿蔔糕、桂圓金箔棗皇糕、盆滿缽滿芋頭糕及至尊蔗糖紅年糕外；今年再獻新猶，帶來全新遠年陳皮黑糖紅豆糕，嚴選優質上乘遠年陳皮及紅豆，配以黑糖老薑等製作而成，為新春添上甜蜜窩心暖意！

帝港酒店集團Royal Delights今年的賀年糕點禮盒換上鴻運當頭的亮麗色澤，秉承品牌的社會責任與承擔，用上環保紙製作，質地耐用，享用糕點後更可當作首飾盒或儲物盒循環再用，慶賀新春的同時，為環保出一分力！於2023年1月15日前於帝都、帝京、帝景、帝逸酒店及 Royal Delights（Mikiki分店）購買更可享獨家折扣優惠。

新春品嘗年糕寓意步步高陞，學業或事業皆穩步上揚，而賀年糕點有鹹有甜，「瑤柱臘味蘿蔔糕」選用碩大白蘿蔔配上矜貴瑤柱及鹹香臘味炮製，無論煎或蒸都能嘗到絲絲清甜的蘿蔔，可口美味，齒頰留香；「盆滿缽滿芋頭糕」以香軟粉糯的芋頭切粒後配上油腴甘香的臘味粒精製而成，甘香惹味，令人吃不停口。

一系列甜糕包括至尊蔗糖紅年糕、桂圓金箔棗皇糕、富貴椰汁白年糕，以及今年全新推出的遠年陳皮黑糖紅豆糕等，清甜軟糯，讓一家人甜甜蜜蜜迎春節。

遠年陳皮黑糖紅豆糕（新口味）

大廚去年首創的陳皮南瓜籽雲豆糕備受素食一族喜愛，今年再下一城，推出全新口味的素糕，以遠年陳皮配以養胃暖身的黑糖及老薑等炮製而成，糕身軟糯，甜而不膩，配上粒粒粉糯紅豆，增加口感，令人吃不停口。

五穀豐收發財蓮藕糕

意頭十足又健怡的賀年糕點！選用鮮冬菇、靈芝菇及雞髀菇為糕點添上馥郁濃厚的菇菌香氣，並混合蓮藕及五穀米等食材匠心製作而成。軟腍的菇菌配上脆口的蓮藕，口感豐富，加入多款健康食材，是老少咸宜的賀年好選擇。

桂圓金箔棗皇糕

紅棗素來被視為養生佳品，大廚以此入饌，特別為一眾女士創製的賀年糕點。精選碩大飽滿、棗味濃郁的新疆天山雪棗，炮製成上層及底層的香甜紅棗糕，兩層之間加入桂圓椰汁糕，帶來清甜不膩的味道，令層次及口感更為豐富，面層綴上金箔，添上矜貴感覺之餘，同迎金兔。

今年亦備有多款賀年禮盒，包括一次過可品嘗4款賀年糕點的「帝港四喜臨門年糕禮盒」，而「尊貴賀歲極品禮盒」則以至尊蔗糖紅年糕配鐵觀音茶葉及自家製X.O.醬；為了迎合素食人士的喜好，今年更首次推出素食的「雙星報喜素年糕禮盒」，內有五穀豐收發財蓮藕糕及遠年陳皮黑糖紅豆糕，既具意頭，味道又清新輕盈，各款禮盒均以喜慶亮麗的禮盒盛載，大方得體，送禮自奉皆宜。

於2023年1月18日前可作最後訂購，並於即日至1月18日於帝都酒店、帝景酒店、帝逸酒店、Royal Delights(R+)@Mikiki換領；亦可於即日至1月22日於帝京酒店換領。