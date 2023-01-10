華苑潮州閣「賀年糕點+新春盆菜」　傳承潮州真味道

【特約報道】歲晚除夕，不少人會購買新春賀年食品，迎春接福萬象更新。「華苑潮州閣」為保留潮州傳統味道，貫徹家鄉烹調方法，製作多款潮州美食和意頭菜，鼓勵大家在新一年，與家人團團圓圓，一起品嚐賀年糕點，闔家平安、大吉大利。

位於尖沙咀的華苑潮州閣一直採用優質食材、烹調方式多樣化，追求色香味俱全，深受城中名人和政客的追捧。入行30年的老闆Eva向來對食材要求甚高，致力弘揚潮州美食，包括紅桃粿、蘿蔔糕、芋頭卷、年糕及潮汕地道何等應節小食。同時，刀工精湛的Eva亦經常利用潮州食材，用心炮製多款功夫小菜，包括黃皮炆隆江豬手、茨實百合糖水及多款賀年盆菜等，彰顯潮州風味。

Eva表示，潮州粿品的粿字離不開用沾米粉為原料，揉成軟糯的粉糰，然後包入各式鹹甜餡料，再入爐蒸煮，蒸後的粿品口感香甜軟糯，有着QQ般的嚼勁，食着就有過年幸福的感覺。因此新春期間特別推出心形的紅桃粿及多款名貴食材的潮州盆菜，讓市民在新一年家肥屋潤、如意吉祥、財源滾滾來。

賀年糕點

紅桃粿，利用糯米搋成外皮，餡料包括炒香的冬菇、臘腸、花生等，將粉糰放進模具內，壓成心形粉糰再蒸煮，蒸後的紅桃粿煙煙韌韌，紅彤彤寓意好彩頭、長壽及大展鴻圖的意思。

蘿蔔糕，又名菜頭粿，利用諧音表示討個彩頭。潮州蘿蔔糕有別於廣州蘿蔔糕，沒有加入臘腸餡料，蘿蔔糕比較實正，不易鬆散適宜煎煮，可以儲存較長時間。

芋頭卷，利用腐皮捲起新鮮芋頭，蒸完再煎，並沾上辣椒醬，完全帶出外脆內軟、不油膩和軟綿的口感。

潮州年糕，採用傳統正宗烹調手法，蒸煮多次以上，令糕點實正有嚼勁，完全是傳統手工製作。

潮汕地道何(蘭薯粿)，又叫荷蘭薯粿或者馬鈴薯粿，調味剛好，煎起來口感脆脆，滿滿薯仔香味配上臘腸的油香，十分滋味。

潮州小菜

黃皮炆隆江豬手，食材包括豬手、醃製黃皮、滷水香料、潮州豉油、蒜頭及薑等。方法是將豬手用潮州醬油、八角、南薑、花椒、新鮮辣椒、乾椒、甘草和陳皮滷泡40至50分鐘，然後加入爆香的蒜頭、薑、潮州頭抽及冬天用蜜糖醃製的黃皮，再燜5至6分鐘，即成為新年小菜，味道香濃，豬手彈牙有膠質，加入黃皮有潤喉之效，是新一年橫財就手的應節美食。

茨實百合糖水，新鮮茨實又名雞頭米，有水中人參之稱，補中益氣，加入潮州薑薯及百合，味道清甜，再加入桔餅更有潤喉養肺、調理肺部的效果。

潮州盆菜，食材名貴豐富，用心炮製，包括南非鮑魚、南非花膠、日本瑤柱、新鮮海蝦、走地雞、潮州豬手、鵝掌、蘿蔔、春菜、冬菇、髮菜、西蘭菜。(6至8位$1,800，8至12位$4,800)

華苑潮州閣

賀年糕點

傳統潮州正宗年糕 $188/盒

潮州蘿蔔糕 $208/盒

潮州芋頭卷 $188/盒

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