北上搵食爆紅狂吸金　曾比特目標買樓畀家人

環球歌手曾比特（Mike）憑《聲生不息》在內地爆紅，在8個月狂接廣告，賺取人生第一桶金在望，更恨似炎明熹年吸500萬，廣告費達百萬的他，其人生大目標同樣是置業，不過暫時三層樓就夠數，另外亦想儘快開個唱及原班人馬開拍《聲2》。

「爆炸頭」Mike在內地音樂真人騷《聲》中，憑《初戀》一曲在內地爆紅後，早前終於返港宣傳新歌《重見》。他接受專訪時指在內地工作不斷，事業上猶如打了支強心針，但講到是否賺到已第一桶金？他就謂：「一桶金有幾多錢先，幫我祈福啦，酬勞真係要問公司，希望好似炎明熹咁有價，不過聽公司講真係多咗人搵我做嘢嘅，價錢亦唔同咗。」

自言在屋邨生長的Mike，其最大宏願跟普羅大眾一樣就是置業，但其目標跟「爆炸頭」一樣大：「希望將來自住一層樓，再買多間畀同阿哥同住嘅媽咪，仲要買多層畀喺台灣住嘅家姐，自小成長環境唔係好，希望家姐同阿哥嘅小朋友有好生活，想阿媽享福。」雖現時手頭上已夠首期，但仍謙虛地說：「要視乎買咩樓啦，不過呢筆錢係不時之需嚟架。」有謂「錢冇人嫌多」，但他不會凡事只向錢看，不會分內地還是香港：「想做自己想做嘅嘢，香港或內地嘅發展都好重要。」

Mike又謂感恩有「長輩緣」，分別在《聲》及《披荊斬棘2》中受林子祥、葉蒨文、李玟及杜德偉等關照，而他亦從前輩身上學曉何為專業。問可期待再跟林子祥、葉蒨文、李玟合作，他漏口風：「聽講話有機會原班人再合作多一次。」至於長時間留在內地，可感香港發展拖慢了，如同期的歌手將開紅館個唱，他豁達謂：「戥佢哋開心嘅，喺紅館開演唱會係每個歌手嘅夢想，只有良性競爭唔會同人比較，想開多啲live騷，（目標幾時喺紅館開唱？）過兩日啦。」