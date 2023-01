《第80屆金球獎》將於香港時間明早於洛杉磯舉行,而《全國電影評論學會》(NBOR)前晚就於紐約舉行頒獎禮,憑大熱電影《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)「贏到開巷」的楊紫瓊(Michelle),於NBOR頒獎禮再下一城捧走影后,成為該頒獎禮45年來首位獲影后的亞洲女演員!

楊紫瓊在台上表示:「我感到無比自豪,能成為45年來首位獲此殊榮的亞洲女演員。」事後Michelle亦有於社交網站分享於頒獎禮上的照片,她除了答謝大會頒這個獎給她之外,她亦公開與眾星包括「金球影帝大熱」哥連法奴(Colin Farrell)以及導演史提芬史匹堡(Steven Spielberg)等人的合照,其中Michelle表示好開心與史匹堡夫婦見面,亦好榮幸曾經與史匹堡在《藝伎回憶錄》(Memoirs of a Geisha)中合作。