東華學院科研成就卓越　續推獎學金廣納人才　每年最多可獲6萬元獎學金

【特約報道】本港對醫護人才需求殷切，以培育專業護理人員為本的東華學院，過去12年為社會提供護理人才。學院無論在學術研究及教學方面都並駕齊驅，在國際學術層面，今年連同校長在內共4名學者入圍全球2%科學家名單，校長更榮膺愛爾蘭皇家外科醫學院護理及助產學院院士，成為香港獲得同類榮譽的首名學者。今屆首次有亞洲代表獲得此獎項，陳校長與另一位來自台灣的學者同膺此殊榮。在教學方面，學院續推獎學金助有潛能學生圓夢，學生最多可獲6萬元資助，持續獲取佳績就可最多4年免學費。獎學金計劃令報讀人數飆升最多3倍，學院亦繼續朝着升格私立大學的步伐邁進，為香港提供源源不絕的專業護理人才。

為東華學院爭取佳績而不遺餘力的校長陳慧慈教授，談到上任兩年以來學院的變化時笑逐顏開，她指社會對專上教育的期望是為社會培養優質人才，發展新知識。教學以外，學院亦需將研究知識實踐在社會發展上。過去兩年，學院無論在教學及科研層面都有所提升，惟要以學生為本，在學業以外，亦要培訓學生溝通及與人相處技巧，要具備全球視野，有批判性思考等，希望學生未來成為專業人士，同時也要關顧社會。

近年香港受疫情打擊，經濟低迷，為了資助具潛質學生入學，學院將繼續推行 「EduCare@TWC關愛育成在社區」獎學金計劃，獎學金涵蓋7個學位及3個高級文憑課程，主要集中在沒有政府SSSDP資助的非健康範疇科目，如幼兒教育及社商企業持續發展等，合資格同學可獲3萬至6萬元的資助。陳校長指，只要同學持續獲取佳績，他們最多可於4年的課程中都獲得全額學費資助，「我哋唔想一啲有潛質嘅學生因為經濟能力而失去學習嘅機會，亦希望透過獎學金推動佢哋提升佢哋潛能，一直拎到好成績！」

與此同時，東華學院亦深得香港政府支持，陳慧慈教授上任至今，學院共獲得近1,700萬元大學教育資助委員會下的研究配對補助金計劃研究資助，剛於今年12月，學院獲得政府1,000萬元撥款支持學院的研究發展。陳校長指，今年亦與樹仁大學合作，取得一個院校發展計劃協作研究撥款，屬歷來最好成績。學院亦獲撥款逾2,600萬元開辦全新醫療影像課程，預期2024年9月招生，可見政府對學院的認可及信任。

學院成立短短12年，由當初只有100多位學生，已大幅增加至目前超過3500名學生；亦由最初僅得一個課程，上升至19個。學校在科研成就上有目共睹，更加獲國際認可。除了陳校長今年再度入榜全球2%科學家名單外，學院亦有另外三位教授入榜(詳見表)。陳校長指獲獎的教授在科研上有很好的成就，希望透過這些具經驗的學者去帶領全校老師，令學院的科研能力再提升，「我哋雖然唔係研究密集型學院(research intensive)，但我哋亦活躍於研究工作(research active)，不少老師在教學之餘都積極參與學術研究！」

不但再度入榜全球首2%科學家名單，陳校長更榮膺愛爾蘭皇家外科醫學院護理及助產學院院士，她指這項殊榮要達到三個成就，包括國際知名、學術研究水平要高於博士學位以及要在崗位上發揮影響國際的領導能力。自1784年學院成立至今，首度有亞洲學者獲此殊榮，而陳校長更是香港首名獲獎學者。她形容獲獎感覺美妙而謙卑，歷年的院士包括世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞博士、世界衞生組織（WHO）衞生人力司司長吉姆‧坎貝爾博士 (Dr. Jim Campbell) 及國際護理協會（International Council of Nurses）前會長Judith Shamian博士等，她指與這些世界頂尖學者一起獲獎，與有榮焉。

受益獎學金政策 兩幼教學生立志以愛傳承下一代

東華學院的「EduCare@TWC 關愛育成在社區」獎學金計劃推出以來成效不俗，整體入學的一年級生增加124%，醫療科學三年級生增加3倍，幼兒教育亦上升約2倍。獲得獎學金的兩名幼兒教育學生就分享自身經歷，有大男孩從工程轉戰幼兒教育，立志成為幼兒教師並有意教導SEN學童，而入學三年的女生就指從實習中取得寶貴經驗，為成為幼稚園老師而默默耕耘。

本身畢業於機械工程學系的霍詠希(Fox)，工作三年後卻因疫情關係被公司裁員，驟然失業令他反思人生路向。曾於非牟利組織工作的他機緣巧合下報讀東華學院的幼兒教育課程，獲得取錄並且獲得獎學金，希望自食其力不需依賴家人支付學費，而有獎學金支持亦不需要分心去做兼職，讓他能專注學業。

在修讀課程時令他眼界大開，課程理論與實踐並重，首年入讀已有機會到幼稚園實習，尤記得起初小朋友未敢親近身形健碩的他，惟相處一兩次後，他們變得熟絡，更在聖誕節派禮物前已主動親近，令他印象難忘，亦鞏固他在幼兒教育發展的信心，「希望教育SEN(特殊教育需要)學生，上堂都有學習如何教導此類學童，想去回饋返個社會，呢個係我比較清晰嘅前路。」

至於三年級的李妍靜(Yuki)就立志成為幼稚園教師，希望透過幼兒教育課程去學懂教導小朋友，學院不只着重學術理論，東華學院設有一個幼兒遊戲實驗室(Play Lab)，場景與真正幼稚園教室無異，令她更易掌握課程及教學技巧。

東華學院的幼兒教育由零歲開始，Yuki最印象深刻的是到N班(學前班)實習，這班只有2歲的幼童自理能力較差，對她來說挑戰更大，尤記得要教小朋友去洗手間，亦要教導有SEN的幼童提升自理能力，是只在課室上課無法得到的寶貴經驗。

東華學院擠身美國史丹福大學全球首2%科學家排行榜教授名單

*該名單根據學術文獻引用次數等指標，評估各學者研究領域的學術成就，列出全球首十萬位頂尖科學家，顯示他們的學術文獻獲廣泛引用。

獲納入「EduCare@TWC關愛育成在社區」入學獎學金計劃課程名單

課程名單：

生物醫學（榮譽）理學士１

法證生物醫學（榮譽）理學士１

「EduCare@TWC 關愛育成在社區」入學獎學金詳情請瀏覽學院網頁：

www.twc.edu.hk/educare

如於2月28日或以前報讀，可於3月31日或以前獲知結果

報名：www.twc.edu.hk/admission

1此為新課程，將於2023/24學年開辦，有意報讀的同學請留意學院網頁