拜年賀禮選擇多　老少咸宜最重要

農曆新年拜年要送禮,如果親友屋企有小朋友,份禮的對象自然要針對小朋友;若果對方只有小兩口,則可以選購一些啱口味的小食、朱古力或酒類禮盒,務求送的開心,收禮的又歡喜。

人氣餅店出品

本地人氣餅店之一的Valérie Pastry,創辦人曾任職米芝蓮三星意大利餐廳及酒店糕餅部,堅持選用優質材料烹調,出品備受追捧。今個春節,由即日至1月13日(於即日至1月18日取貨),品牌帶來多款禮盒,當中停產幾年的「蛋卷禮盒」,選用優質京都宇治抹茶及焙茶粉製作蛋卷,炮製出口感鬆化和茶味香濃的宇治抹茶蛋卷及宇治焙茶蛋卷。還有再度登場的「酥Yummy雜錦禮盒」,內有招牌蝴蝶酥、菠蘿金酥及5款曲奇,而豪華紅色禮盒更經精心設計,燙金的蝴蝶如意結低調而優雅。節日限定的「菠蘿金酥」素來甚得長幼歡迎,牛油香氣配上酸甜清新的土鳳梨餡,一口一粒,甜而不膩。今年包裝由9個裝改成3件為一獨立包裝(一盒共3包),便於保存及食用。至於曾大受歡迎的「精選曲奇禮盒」亦重新登場,一盒有齊牛油、宇治抹茶、伯爵茶等5款曲奇,及榛子朱古力酥條、雙重芝士條共32件;禮盒有鹹有甜,滿足大家各樣喜好。

萌趣討喜之選

本地老字號唐餅店新品一點也不老,仲不時推陳出新,今個春節繼續與大受年輕人及小朋友喜愛的角落小夥伴合作,於即日至1月21日就推出一系列限定賀年禮盒,包括賀年鳳梨酥曲奇禮盒、賀年糖果禮盒、賀年糖果禮盒、新春福袋等,當中的新春福袋更有齊賀年鳳梨酥曲奇禮盒、賀年糖果禮盒、主題利是封、揮春及索繩袋,粉絲一定Like。此外,品牌今年帶來特選及精選兩款「新春熊貓福袋」,前者有香脆鬆化的雞蛋卷禮盒、老少咸宜的賀年熊貓小食禮盒、鬆脆可口的「迷你合桃酥禮盒」及「賀年熊貓揮春」一套;後者則有齊3款禮盒外,還有造型可愛又喜慶的「賀年兩口子熊貓曲奇禮盒」。喜歡年糕禮盒的,品牌亦推出兔年限定的「熊貓小兔孖裝年糕禮盒」,內有小兔亞嫲糖年糕及熊貓椰汁糖年糕。而小朋友最愛香口小食,品牌有多款賀年小食禮盒,好似蝴蝶酥禮盒、「什錦杏仁條禮盒」、蝴蝶酥杏仁條禮盒、「精裝什錦蛋卷」等就啱晒!賀年小食禮盒配上喜慶的紅、金、及紫色等作主調,新春喜慶感十足,寓意祝賀大家大紅大紫、金銀滿屋!

咖啡店甜滋味

連鎖咖啡店星巴克為迎接兔年,今個農曆年推出精選甜點禮盒、2023新春現金禮券套裝、新春兔年限定系列及全新主題飲料與Butter Together系列。當中的精選甜點禮盒以喜氣洋洋的大紅色禮盒登場,禮盒上繪上應節的活潑兔子,以及寓意吉祥的新春圖案,入面盛載住伯爵茶蝴蝶酥、朱古力味杏仁條、特濃咖啡果仁曲奇及宇治抹茶蛋卷4款甜點,拜年歡聚作茶點一流。而全新推出的2023新春現金禮券套裝,飾上可愛兔子和繁花盛放的粉色圖案,入面有現金禮券、中杯裝手調飲品券及手調飲品買一送一優惠券。此外,品牌亦推出全新主題飲料,包括醇滑榛子鮮奶咖、茉莉柑橘鮮奶抹茶和茉莉柑橘凝珠烏龍茶,以及抹茶及焙茶主題甜品,好似醇香抹茶撻、抹茶麻糬鬆餅、抹茶麻糬流心蛋糕、焙茶巴斯克蛋糕等,濃濃抹茶香,讓大家品嘗和風甜滋味。今年的新春兔年系列有不銹鋼隨行杯、水樽、咖啡杯及趣致的生活精品,以淡粉紅色、大紅色及湖水綠為主調,喜氣洋洋!

西式優製美食

精品肉店及餐廳Feather & Bone今個新春亦推出全新「兔來運轉賀年禮籃」及「玉兔呈祥賀年禮籃」,前者齊集品牌多款人氣暢銷品,包括Cobs爆谷、Tovano乾果、迷你香腸條、F.A.B咖啡豆、Catalina Sounds長相思白酒等,特別介紹本地朱古力品牌Conspiracy Chocolate,純手工製作,香濃細滑的海鹽焦糖朱古力,令人回味。而後者則有多款環球精選優質產品,包括Philizot et Fils Champagne Brut、The Fine Cheese Co.脆餅乾、Archidamo有機初榨橄欖油、Giuseppe Giusti黑醋等,讓大家以美食迎佳節!

皇家可可滋味

近年不少外國品牌都會為農曆新年推出應節禮盒或款式,好似有近150年歷史的英國皇家傳統手工朱古力品牌Charbonnel et Walker,於新春期間推出香檳酒心松露黑朱古力(Dark Marc de Champagne Truffles)、榛子蓉牛奶朱古力(Milk Hazelnut Cream Truffles)和士多啤梨忌廉朱古力(Strawberries and Cream Truffles)3款限量松露朱古力禮盒。包裝禮盒以十二生肖的兔為主題,配合傳統中式花窗圖案,並綴以金箔而成,共有金、紅及啡3款選擇,大小朋友都有得揀,可以說是奢華的老少咸宜之選。此外,品牌亦推出成人限定的「農曆新年感謝套裝」,內有Moët and Chandon Imperial Brut及農曆新年限量版松露朱古力盒,香檳配香醇濃郁松露朱古力,品味之士之選;大家亦可因應個人口味及喜好而定制專屬的新年禮籃,Tailor-made一定啱心水!

哈哈笑迎福兔

不少「小老闆」都喜歡香口美食,高級日本食材專門店「哈妃」今年新春從日本引入不少美食,當中香脆可口又有米又有吉慶滿堂笑哈哈意頭的,就有全新的「白蝦蝦餅禮盒紀行」及「金澤蝦の戀禮盒」。前者是日本老舖日之出屋製菓「ささら屋(SASARAYA)」的出品,用上有「富山灣的寶石」美譽的特產白蝦,配上立山連峰伏流水灌溉的富山米燒製而成,入口盡是獨特的酥脆口感,搭配白蝦細緻高雅的香味,令人吃不停口。後者用上金澤盛產的甜蝦,濃郁香氣及綿潤食感是甜蝦獨有的魅力,而香味十足又帶有爽脆口感的米餅,口感豐富,大小朋友都備受誘惑,是不錯的拜年酒餚及茶點。

甜蜜健康賀新春

踏入兔年,祝願大家健健康康,甜蜜醒神!全方位養生平台CheckCheckCin因此趁春節推出新春涼果禮盒,可從夾心山楂餅、相思梅、薄荷檸檬、糖薑粒、八仙果、雙檸王、佛手粒、糖子薑乾、柚子檸檬及話梅肉中自選6包,隨盒附送兔兔燙金利是封(1包8個)。每款涼果均獨立包裝,攜帶方便,任何時間想「止痕」都可以!涼果除了可以當零食外,亦具藥用價值,好似雙檸王生津、山楂餅消滯、佛手粒疏肝等,酸酸甜甜,生津止渴,祝福大家甜蜜似錦、福氣滿載!