東冲有料到：回港泰開心

相隔三年回港，其中一個行程是去了中菜酒樓跟粉絲會員飯局，大家都相當盡興兼捧腹而回。（胡慧冲提供）

趁香港入境後毋須再隔離及諸多繁文縟節，所以便匆忙回來處理一些公事私事，並探望家人。

已經整整3年多沒有回來香港，今次回港6天，竟然總共安排了逾20個約會，行程絕對係密麻麻。

當中經理人公司特別為我安排了跟粉絲會員見面的飯局，地點是黃大仙的某間中菜酒樓。為甚麼會是中菜飯局呢？其實享用的餸菜雖以中式手法烹調，但同時加入了泰式元素，例如港式乳豬內加入了泰式糯米、木瓜沙律添加了燒龍躉、甚至咖喱炒大肉蟹的蟹肉跟泰國的截然不同，並有伊麵鋪底……9個餸12位享用埋單約$6,000，每碟餸的分量超多，可算係有創意又好味。

其實香港有不少泰式餐廳，當中不乏甚具水準之選，不過若果是中菜烹調手法加入泰式元素的套餐，這間中菜酒樓則可算係首選。我們十多人享用，全都捧腹而回，兼且每碟都有剩菜，雖然有點可惜，但可見分量真的十足！

要數香港出色的泰菜餐廳，除了九龍城外，灣仔也有不少好選擇。並非一定要超貴超豪華，就算裝潢普通，只要廚師是泰國人的話，水準便有一定保證。

香港人除了愛到泰國旅遊，亦喜歡享用泰國料理，回港行程中與朋友在灣仔總統戲院樓上的某泰菜餐廳開會順便食飯，場內座無虛席，可想而知香港人有多愛泰菜。眼見每一枱都點了無骨鳳爪、冬蔭功及豬頸肉，這三味絕對堪稱係泰菜三寶！

雖然在泰國經常吃泰菜，但可能由於食材的DNA有所不同，在香港吃的味道始終有分別。用港式食材來炮製傳統泰菜，入口絕對係另有一番風味。不過無論是正宗泰菜抑或港式泰菜，只要美味便是「正斗」泰菜！

胡慧冲