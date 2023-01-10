入樽回憶殺　狂迷細數經典

對於70、80後動漫迷和籃球迷來講，《男兒當入樽》（簡稱入樽）可說是經典，就算忘記晒當年上堂讀過乜，也絕不忘記漫畫的經典情節。等待多年，全新電影版《THE FIRST SLAM DUNK》將於香港上映，一於請來兩位狂迷：DJ紫龍及漫畫家林祥焜（長棍）跟我們細數經典。

啟發少年籃球魂

井上雄彥筆下的《男兒當入樽》於1990年42期《周刊少年Jump》開始連載，及後於1993年10月16日於日本以動畫形式首播，將這套籃球作品人氣推至高峰。DJ紫龍謂童年的籃球回憶由此而來：「細個因為《入樽》而睇NBA，亦因為櫻木花道穿着AJ 6同AJ1 Bred，於是入手人生第一對籃球鞋。仲記得當年同老竇集集追，兩父子因而多了話題，後來修讀電影仲參考過井上老師嘅漫畫分鏡，時至今日睇番，依然好有張力。」

至於長棍則指小時候對籃球本是完全沒有興趣，看《入樽》也只為櫻木的飛機頭：「自細就鍾意日本不良少年漫畫，櫻木軍團兄弟間的情義好吸引我，而且井上敍事達致神級，就算我唔識籃球都專登買日文版漫畫來看。」

最愛堅毅三井壽

《入樽》曾誕生過不少深入民心的角色及金句，紫龍及長棍異口同聲指最愛三井壽，長棍更指一句「教練我想打籃球！」令他感動至今：「當初以為他是爛仔一名，對故事無關痛癢，誰知原來是三分波王，作者鋪墊功力一流。」紫龍則喜歡安西教練在三井於國中冠軍賽對他的一句鼓勵說話：「『現在放棄的話，比賽就結束了。』細個聽感覺不大，但人長大後就嗒落有味，遇到挫折都會諗起呢句金句讓自己支撐落去！」

談到成長，紫龍指隨着年月漸長，對控衞宮城良田愈加欣賞，他謂：「宮城好真，了解自己強項又鬥心強，老咗就想重拾呢份覺悟。」今次電影版正正聚焦於宮城，為這個原作中着墨較少的角色重新補完，加上井上雄彥本身司職控衞，不少粉絲都猜測電影版正是其一次自我對話。

星戰般無限發展

早於1996年停刊的《入樽》，當年故事以湘北Vs山王的最終決戰結束，沒有寫下全國大賽冠軍誰屬，也導致動畫版爛尾，留下現實中令人遺憾的結局。不過，紫龍認為青春就是遺憾：「最理想當然是畫埋湘北拎冠軍，成員再打職業啦！但現在回想，他們不顧一切去追尋目標，結果已不重要，既是遺憾也是無憾了！」長棍則認為櫻木及流川最後擊掌實屬永恒，對讀者來說已是完美結局。

訪問尾聲，談到電影版日後發展，紫龍忽發奇想：「於商業角度，電影叫得『THE FIRST』，似乎意味有續集，始終原作仲有好多角色可發展，如仙道彰、安西教練、山王各成員都可有獨立故事，就如《星球大戰》般有無限發展空間。但作為忠粉，又怕畫下去會破壞經典，所以內心很矛盾！」各位《入樽》迷，你們又有何看法？

入場前必讀

電影版由原作者井上雄彥親自坐鎮編劇和執導，東映動畫及DandeLion Animation Studio共同製作，日本上映32天票房突破67億日圓，全國逾641萬人入場觀看，已連續5星期穩坐票房冠軍。故事重塑當年沒有動畫化的湘北VS山王最終戰，從宮城良田角度切入，並透過全新3DCG技術營造像真的籃球動作及現場感。聲優及音樂換上全新班底製作，但粵語版湘北五虎則找來早年亞視動畫版的原班配音再度演譯，勁有親切感。

熱門打卡點

《入樽》迷除了入場睇戲，場外仲有好多位可跟湘北五虎合照，例如紅隧巨型廣告牌及電車車身，尖沙咀更設有戶外巨型幕牆播放電影宣傳片，屬全港最大打卡位。另外，多間戲院如百老匯電影中心、奧海城The Sky等都掛上電影巨型海報。

限定店駕到

為配合電影上中映，官方將於1月12日至3月31日期間，於銅鑼灣時代廣場開設逾4,000平方呎的香港期間限定店，獨家發售過百款周邊商品，包括日本及台灣直送的官方授權精品，以及全球獨家香港設計限量版產品。