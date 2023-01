福岡時令食材炮製出星級誘人盛宴

日本出產的食材可以說是公認的上乘,不少大廚都會從日本各地搜羅時令食材入饌,炮製出色香味美的佳餚美饌,有兩間酒店人氣餐廳,不若而同揀選了福岡為主題,用當地時令食材為基調,創作設計出全新餐單,為巴絲打帶來限定好滋味。

一個月限定滋味

位於尖沙咀型格酒店內的米芝蓮星級餐廳WHISK,大廚William親自走訪九州的農場與海岸,從農夫及漁民的心血、從產地到餐桌,用上時令的惠比壽生蠔、九州淺蜊、「久保田」農場的紅菜頭及香水檸檬等,於1月13日至2月13日推出期間限定的全新「福岡尋味之旅藝術盛宴」,有6道及10道菜的法日饗宴之選。當中的主菜有來自宮崎縣的有田水飼和牛,炙烤至入口即化,滿口旨味,齒頰留香。此外,同步與亞洲最佳50大酒吧之一的The Old Man聯乘,以福岡食材調製而成的雞尾酒,於1月13日晚帶來只此一場「WHISK × The Old Man:福岡尋味之旅開幕晚宴」,供應10道菜盛宴配5款雞尾酒。

雞肉 × 紅莓味力

有逾190年歷史的灘萬日本料理素以高質和食而聞名,位於港島香格里拉與九龍香格里拉的日籍主廚小山剛世及辻伸夫聯手,以福岡直送的頂級新鮮食材如博多地雞及博多甘王士多啤梨等入饌,於1月16日至2月28日推出期間限定的精緻便當料理、七道菜午市套餐及晚市懷石料理。以晚市懷石料理為例,有博多地雞藥膳雞鍋配冬菇、黑蒜及柚子胡椒、和牛柿卷配胡麻醬及醋啫喱及士多啤梨椰奶、八女茶意大利芝士蛋糕及甘王士多啤梨,相當豐富。而精緻便當料理就有多款精選美點,包括八女茶豆腐配海膽、照燒博多地雞雞腿肉配黑醋汁及以「博多甘王士多啤梨」入饌的是日甜品,款款精緻誘人。至於七道菜午市套餐的主菜將輪流替換,分別有照燒博多地雞雞腿肉配黑醋汁、照燒鰤魚、博多地雞野菜鍋及鐵鍋餃子等。