陳奕迅蔡思韵「盲婚啞嫁」　真情流露極感動

歌神陳奕迅繼《人啊人》之後，推出新歌《盲婚啞嫁》，並邀請了曾經與他合作《短暫的婚姻》女主角蔡思韵一起拍攝這首新歌MV，演一個穿越時空的感人微電影。

《盲婚啞嫁》歌曲劇場版是講述Eason是一位攝影師，太太去世後，如何走出傷痛破繭重生的故事。歌詞內容意思是指人生如戲，劇本前世今生已定，我們只能順着劇本走下去，人生就好似「盲婚啞嫁」一樣，開始時，大家都不認識大家，莫講夫妻，父母兄弟姐妹，都是出生前一早已幫你選定人選，當中是喜是悲，控制在於自己這位主角的心態。擁有過、失去過，兜兜轉轉間，有緣又會再重聚。

再次與蔡思韵合作，Eason表示能再合作當然十分開心，發覺對方長大了不少，做戲更自然及有味道：「因為之前合作過，所以冇陌生感覺陌生，覺得真係幾好啊…今次大家都做得好好，陳紫萱、吳肇軒、谷祖琳，甚至嚟影相嘅兩位老人家，都演得好好，就我一個演得唔夠好啦。」

點解咁講，MV中見到他又喊又笑，非常之咁投入兼演出戲味，Eason說：「我諗係剪接剪得好。導演好啊。（你係真喊喎？)係呀，真係流眼淚㗎，拍攝場地其實好多人，可能係場景搭得好，好懷舊，幫到忙，喺入面，就係自己走到角落，試諗諗如果一個好開心，好樂觀嘅伴侶離開自己會點，諗吓諗吓，叫我喺鏡頭前，眼淚就自然咁流落嚟。不過講到演技，我真係仲有好多嘢要學，仲有好大進步空間。」

這次MV之外，還有一個15分鐘劇場版，十足一套微電影，稍後亦會於網上發放給大家觀看。Eason說：「微電影都係導演嘅構思，反正都拍咗個故事，不如就拍多個劇場版，所以都拍咗兩日，都幾長時間，但係好開心，有滿足感。」

蔡思韵對再跟Eason合體表示開心：「5年前合作時我仲係新人，今次演出佢新歌MV，仲扮演佢太太，有種覺得自己長大咗嘅感覺。」她笑言依然感受到Eason那份真誠，跟他交流是件非常開心的事。她最難忘臥病在床兩人別離場口：「完全感受到我哋嘅交流係好感動，同佢做戲好有火花。作為對手佢畀到好多真實情緒嘅感受，能觸動到我嘅情感。」

她在MV中也表現出佻脫一面，她指美術總監花了很多心思去陳設出富有年代感的拍攝現場。前期她嘗試了許多很靚的造型和服裝，最後揀選了短髮造型來塑造出活潑開朗的形象，相對之前跟Eason合作的劇集截然不同，有種似是前世今生的感覺和緣分。