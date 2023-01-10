長出朵狀異物　宜盡速求診

Q：本人的陰莖前端近龜頭的血管位置，在幾個月前長出了一些東西，初時它只是微微凸起，不確定是血管脹起還是它凸起，沒有特別的顏色，無故就長出來了。現在它像一朵凸起的花狀物，比一毫子硬幣較細，白色，不癢也不痛，要怎樣治療？應該找哪一科的醫生？謝謝。

T先生

A：閣下所描述的形態疑似患上尖銳濕疣，鼓起的菜花狀形態不屬於非性病類的珍珠丘疹，宜盡快去檢查有沒有感染性病。

尖銳濕疣或性病疣（Venereal Warts）俗稱「椰菜花」，它是經由不潔性接觸感染到「人類乳頭瘤狀病毒」（Human Papillomavirus，HPV）引發之性病，常見臨床症狀為菜花狀肉芽，發病於性器官和肛門等部位。HPV屬DNA病毒，有100多種，當中有40多種會於性器官和生殖系統傳播。當HPV病毒發病便會引致性器官長出狀似椰菜花的疣。

尖銳濕疣是性傳播疾病，男女皆有機會感染，具高度傳染性，得及早醫治，不然菜花形狀疣體變大和擴散，感染範圍愈廣，治療更難。

假設患者曾發生過高風險性行為而感染尖銳濕疣，但不代表它隨即發病。所以甚多患者會感到很疑惑，為甚麼高危生活後幾個月甚至半年以上都沒有症狀？直到突然看到長出菜花，才驚覺患上性病。原來，尖銳濕疣的特性是於感染後，臨床症狀會先行隱退，但臨床檢驗則會呈陽性，此階段稱為尖銳濕疣的潛伏期。潛伏期間若與其他人士進行任何形式的性接觸如陰道交、口交及肛交，透過黏膜或皮膚傷口的接觸，就有機會神不知鬼不覺地傳播病毒，這也是何以尖銳濕疣盛行的原因。

尖銳濕疣的潛伏期是3周至8個月以上不等，而大多數臨床觀察發現，其潛伏期平均為3個月左右，極少個案潛伏期長達12個月。尖銳濕疣潛伏期在男女性間有差異，女性潛伏期多數較短，男性潛伏期較長。這主要與性器官潮濕、分泌物較多相關。

閣下宜盡速求診，停止一切性活動。可考慮預約衞生署轄下社會衞生科（男性）服務的診所，合資格人士費用全免，必先電話預約，所有資料保密。如選擇前往私家診所，可選擇皮膚及性病科。

李偉儀