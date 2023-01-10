馮允謙夢想成真首踏紅館開騷　驚喜未開售先加場

再度獲「叱咤男歌手」銀獎的馮允謙（Jay Fung）終圓11年夢想，將於3月25至27日首踏紅館舉行《JAYPOP LIVE@COLISEUM》演唱會，繼去年7月於九展開4場個唱後，相隔約8個月再Level Up，日前他接受訪問時表示：「原來開完九展演唱會後，公司已經幫我入紙紅館。」

他又說開紅館騷是新人時的夢想，其後經歷達6年的事業低潮，一度令他打算放棄歌手夢：「因為工作愈嚟愈少，有諗過不如返加拿大轉行做保險、地產經紀等工作，但人生好特別，好彩我冇放棄，兜兜轉轉又達到目標，我呢個故事可以鼓勵年輕人或者其他朋友，呢行係唔係咁順利，同埋真係要好鍾意唱歌、表演先得。」

問到如何重拾信心？他就說要多現時的公司外，亦因一次馬來西亞魔鬼山之旅，當看見幫他拎袋的導遊，雖然人工不算太高，每日要上下落山，但感受到對方的積極人生態度及開朗心情，令他明白到：「做人最緊要開心，而我有機會唱歌、表演就開心，所以就堅持到。」

他又說已積極備戰個唱，會努力練舞、操肌，不過重點會放在音樂會，他開期票謂：「會畀最好嘅畀大家，本來我諗過開4面台，但睇過鄭伊健、陳奕迅嘅演唱會都好豐富，所以開三面台，（開3場咁少？）我以為開1場咋。」至於嘉賓名單暫時會保持神秘，但個人希望邀請到張敬軒、陳奕迅、MIRROR成員及女圑COLLAR等。

而Jay最想出現的「嘉賓」必定是加拿大的女友，他謂：「女友都戥我開心嘅，佢話會返嚟香港睇，我聽住先啦，（佢好似好冷淡喎？）佢好忙，依家唔使隔離就冇藉口唔返，我出機票錢。」和女友拍拖近12年，他承諾今年結婚，但相信不會在騷上搞婚禮，因女友作風低調，且偏向在外地行禮，但升呢做爸爸則不是近幾年的事。問到下一個目標？他望可以舉行巡唱，想返加拿大開騷，不過都要視乎個唱的受歡迎程度，他又笑言：「我梗係想啦，因為可以帶音樂畀唔同地方嘅歌迷，有得表演我就最開心。」

他對紅館演唱會未公開發售，今日（10號）就宣布加開27號一場，他開心到大叫驚喜，「好開心，剛剛收到公司嘅好消息，原定3月25和26日喺紅館舉行嘅演唱會加場呀，係呀，好Crazy！我完全無估到，特別開心、特別興奮，因為仲未公開發售，但反應好好，所以加開，我依家好興奮又好緊張呀！」更想第一時間通知身在加拿大的父母，只是時差問題，雙親應睡覺中，所以容後再報喜，不過他回想：「要佢哋到時要留喺香港陪我耐啲。」

Outfit : Gucci

場地：海洋公園萬豪酒店