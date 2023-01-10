黃竣鋒深圳遇襲面部重創後回港　望早日重投演藝工作

藝人黃竣鋒(Jason)早前於深圳遇襲，面部受傷重創後回港休養，並接受多位專科醫生治療，現時面部傷痕復原情況理想。Jason亦勤加鍛煉身體，望早日重投演藝工作。

提到臉上傷勢進展，Jason表示非常幸運遇上好醫生：「我喺內地、香港都遇上非常好嘅外科醫生，佢哋知道我從事演藝工作，非常緊張替我治療，其中深圳嘅醫生當日治療我面上刀傷時，特別用了壓緊方法處理我的傷口，縫針4、5日後，提早為我拆線，等面上傷口能夠提早自然愈合，日後復原嘅傷口能較自然生長。雖然依家臉上的傷口未完全復原，但傷痕已比一般嘅刀傷輕許多。」

於數個月的治療期間，Jason不諱言曾經歷心理難關：「初時情緒好低落，幾乎每晚失眠，精神狀態好差。由於臉上傷口好深，其中一片臉頰幾乎被完全割下，所以一直都驚破相，亦有想到自己為何如此不幸，是否到了人生絕路，一度懷疑自己患上情緒病。慶幸身邊家人同朋友一直鼓勵支持，令我嘅心理慢慢平復及接受。近月我都一直加緊健身，讓身體及肌肉盡快重回佳態，迎接未來的工作。」

對於遇襲案件的調查進展，Jason表示：「內地警方一直調查中，根據初步案情調查，施襲者精神狀態有異，希望案件能盡快審理判決，還我公道。」