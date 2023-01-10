性感女看護 「泰」迷人

就算係男人大丈夫，一樣好怕畀針拮，點先會冇咁驚？假如有位性感女看護喺呢個時候出現，引開你嘅注意力，就算要打多兩針都未必識驚。講緊係近期喺網上掀起熱話嘅Kyoko，呢位泰國女Coser嘅看護扮相勁性感，嗰種養眼法真係可以令人連自己姓乜都唔記得！

露肉唔錫身

有睇過Kyoko上載到社交網嘅看護造型照，相信都會被佢嗰身性感到爆嘅內衣所吸引，一對美乳呼之欲出，兩粒乳點若隱若現，有口痕友話，如果現實生活中有個咁火辣嘅看護幫自己打針，好易流血下止，講緊嘅係鼻血呀！話時話，見到呢位性感女Coser，可能好多人都會以為佢來自日本或韓國，查實Kyoko嚟自泰國通沙連縣素可泰，因為有一副童顏，所以好叻賣萌，亦深明性感造型先容易掀起話題，於是每次拍寫真一啲都唔錫身。

扮犬娘勁正

除咗看護造型夠睛，Kyoko仲拍攝咗唔少以犬娘為主題嘅性感照。所謂「犬娘」，意思係指頭頂戴上可愛狗耳朵，再配合性感度極高嘅裝束。講真阿妹扮起犬娘時，又真係幾正，一來個樣好似小動物咁可愛，二來佢嘅身材嬌小得嚟又前凸後趷，所以可觀性相當高，吸引到唔少網民讚好。值得一提，Kyoko玩Cosplay之所以玩得咁出色，絕非偶然，原因係佢曾經修讀時裝設計，兼且做過模特兒，所以大部分Cosplay衫都係由佢親自製作或修改，賣相唔吸睛先奇！