與妹齊操肌　雄風即刻嚟

有冇興趣同我哋一齊做運動呀？（互聯網）

家陣男男女女都鍾意做健身運動操肌，日本AV界亦有唔少以健身為題材嘅作品，當中嘅女優唔單止身材弗到漏，而且活力十足，更同男優搏命做「床上健身」，以劇烈嘅動作操到弗一弗，真係睇到出晒汗呀！

爆乳教練

由Materiall出品嘅《健身教練逆3P誘惑爆乳爆尻姉妹》中，一心諗住減肥嘅大雄，每個月搵來松本菜奈實及水原美園呢兩位健身教練一齊上門學健身，兩女又索又好波，而且仲相當好色，經常都會教大雄做出各種性愛動作，等佢練得咁上下之後，兩女就捉住佢大玩3P，不過大雄完全冇投訴，因為喺佢哋嘅苛索之下，除咗快感強勁，更加透過體力大量透支而成功減肥，學費真係冇白畀呀！

男人做器材

喺MILU推出嘅《猥褻健身癡女》入面，姬咲華及高橋里帆呢兩位身材豐滿嘅巨乳癡女熱愛做健身運動，但係更愛玩弄M男，所以佢哋經常勾引M男去到健身室，然後兩人夾擊對方進行各種床上運動，將M男當成健身器材咁百般玩弄。後來兩女覺得咁樣健身好有效果，於是仲將過程拍低，製作特別健身教材出售，真係有生意頭腦！

快感健身

片廠DIGITAK ARK推出嘅《巨尻媽媽肉便器》，講述永野司結婚再做埋媽媽之後，發覺身材開始走樣，於是努力做健身Keep Fit，之不過，健身室班教練個個都係鹹濕佬，趁佢做運動時乘機抽水，後來更加話曳曳有助收身，於是同阿妹瞓喺健身球上大玩花式，又叫佢練習多啲騎乘動作，可以幫助收腰減小腿，不過永野司一啲都唔抗拒，因為班教練雄風強勁，令佢興奮到震！

簡評

本仙一向都熱受運動，仲曾經去過健身室玩過吓，見到班肌肉男有型有款，而班女仔又弗又索，難怪咁多人鍾意去做健身。今日為大家介紹嘅3部作品中，本仙最鍾意松本菜奈實同水原美園主演嘅《健身教練逆3P誘惑爆乳爆尻姉妹》，一來兩位女優都夠晒大波，二來佢哋夾擊男優時表現相當狂野，更重要嘅係佢哋將好多健身動作都融入交歡場面當中，令人睇得零舍過癮。