193貪折扣買衫嘔凸　李炘頤自爆同Stanley共用鞋牆

由藝人193@ERROR（郭嘉駿）和Alina（李炘頤）主持的ViuTV全新節目《Fashion Killer》正在播影，參賽者需為節目中的星級嘉賓作形象指導，再由嘉賓們評選晉級。193笑言今次主持負責做衰人負責淘汰參賽者：「不過嘉賓都好難做，試過因為個個都想揀仲揀到喊。」他指嘉賓全為圈中人，因他們才是真正的用家，更透露最後兩集會有「宇宙級」巨星嘉賓現身。Alina則表示星級嘉賓中有兩位仰慕已久，可惜自己因事剛巧缺席該兩集錄影，與偶像緣慳一面。

談到時裝觸覺，Alina指只要穿出自己風格便好，所以並不會買大量名牌服飾，唯獨對鞋卻難以忍手：「見到鍾意就會買，又唔捨得掉，屋企有一幅鞋牆。」她指鞋牆是與男友Stanley@MIRROR共用，大家各佔一半空間，但男友亦是「鞋癡」，笑言經常會被對方侵佔領土。至於入行前曾任時裝採購的193，指當年貪公司買衫有折扣，因此會經常買衫：「份糧畀返晒公司，有時仲會用凸。」他指近年已改掉壞習慣少買衫，但最近因一個鍾情的設計師退休而不息動用6位數大手購入對方作品用以留念。