【是日通勝】

農曆十二月二十

壬寅年 癸丑月 己巳日

吉時：凌晨3時至5時、上午7時至9時、中午11時至1時

凶時：下午1時至3時、下午3時至5時、晚上9時至11時

宜：交易、會友、訂婚

忌：遠行、成服、置產

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：14、23、36

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊座：跟別人比較等同自尋煩惱，今天宜安守本分。

金牛座：運氣差只是暫時性，不氣餒就有望走出困境。

雙子座：保持樂觀易獲幸運之神眷顧，勿再苦口苦臉。

巨蟹座：迎來平淡一天，要懂得感恩，謹記知足常樂。

獅子座：謀事忌荒失失，遇到任何問題都要保持冷靜。

處女座：努力付出不會白費，經濟上有望獲理想回報。

天秤座：幸運指數居首位，事業發展可望更上一層樓。

天蠍座：謹守崗位，努力工作，不難看到成功的希望。

人馬座：求人不如求己，有些問題是需要你親自解決！

山羊座：感情關係存暗湧，不改變被動心態將有麻煩。

水瓶座：身處逆境要保持開朗，提防負能量拖垮健康。

雙魚座：好人有好報，只要有顆善心，好事自然來！

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）牛 遇貴人

（跌）豬 易犯錯

鼠：事業陷困境，受謠言滋擾，需保持冷靜。

牛：貴人運強，適合見客傾生意，易達協議。

虎：麻煩事接連發生，心情差，易胡思亂想。

兔：求財要量力而行，貪心有可能得不償失。

龍：桃花旺，單身者宜把握，有望墮入愛河。

蛇：守時是美德，赴約忌遲到，免招人話柄。

馬：事業與財運俱佳，付出愈多，收入愈多。

羊：士氣強，信心足，對求職人士特別有利。

猴：人氣高企，大膽表達心中所想易獲賞識。

雞：貴人助力強，工作上獲得不少有用資訊。

狗：待人接物要保持謙遜，宜聆聽別人意見。

豬：是日沖煞，做事漫不經心，犯錯機會高。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

團年飯

香港人生活忙碌，雖然各家各戶仍然保留着吃團年飯的習俗，但現在已不一定在年三十晚團年了。其實只要團年的日子並非屬於「陰錯」、「陽錯」或「破日」便可；而最佳的選擇，是在「天德」或「月德」等好日子（有關日子可翻查《通勝》）。

從前在家吃一頓團年飯，人們有不少習俗要遵守，但時移世易，不少人為了方便快捷，都會選擇一家人出外用膳。以下提及的習俗儀式僅作參考。

1.如家中有拜祭神明及祖先，吃團年飯前，要以大香、細香各三支拜菩薩；五支香拜地主；分別拜過五方土地龍神後；然後才上三支香拜祖先。如果有家庭成員未能出席，家人應代其拜祭，以示尊重神明。

2.團年飯的菜餚要包括至少一款酒（如糯米酒）及要具備意頭吉祥的小菜，例如髮菜（意謂「發財」）、韭菜（意謂「長長久久」）及蠔豉（意謂「好事」）等。另外，要有魚、肉、雞、鴨等四道主菜，再加上另外四道小菜，這稱為「四盤四碗」，取其諧音「事事如意」。

3.吃團年飯時，各人皆宜添飯，代表「添福添壽」；而為團年煮的米飯亦需準備多一些，好讓可以留起一點，代表「年年有餘」，此舉又可避免在年初一打開飯煲時，出現「空空如也」的不吉利情況。